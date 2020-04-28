2020-04-28T19:23:53+03:00
Общество

Yota запускает продажи SIM-карт на Wildberries и “Онлайн Трейд.ру”

С 28 апреля в Твери заказать SIM-карты Yota теперь можно на маркетплейсе Wildberries и в интернет-магазине “Онлайн Трейд.ру”
Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
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На двух площадках доступна как курьерская доставка, так и пункты самовывоза: в “Онлайн Трейд.ру” 322 пункта, в Wildberries – 6658 пунктов.

Стоимость SIM-карты Yota для смартфона на указанных площадках составляет 250 рублей, при этом клиент получает тестовый пакет минут и гигабайтов, а также пакет безлимитных SMS-сообщений, чтобы затем самостоятельно выбрать наиболее подходящее количество интернета и голосовой связи. Условия тестового периода могут отличаться в зависимости от региона.

Пользователь сможет активировать SIM-карту самостоятельно через специальное приложение. После окончания тестового периода в случае привязки банковской карты клиент получит скидку на первый месяц связи 50%.

«Мы хотим предложить клиентам возможность выбирать любой удобный для них способ заказа продукта, поэтому продолжаем активно расширять представленность наших SIM-карт онлайн. Кроме того, сотрудничество с такими крупными партнерами позволит максимально сократить время доставки, что особенно важно сейчас, когда курьерские службы в городах ощутили сильную нагрузку», – комментирует директор по продажам и обслуживанию Yota Антон Назаровский.

Ранее Yota запустила продажи SIM-карт для смартфона в электронном дискаунтере “Ситилинк”, в федеральном интернет-магазине “Позитроника” и на региональной торговой площадке KazanExpress.

Продукт Yota для смартфона имеет федеральное покрытие в сетях 2G/3G/4G и позволяет выбирать столько минут и гигабайтов, сколько нужно, а также дает возможность подключить безлимитный доступ к наиболее популярным мессенджерам и соцсетям: WhatsApp, Viber, Skype, Facebook+Facebook Messenger, «ВКонтакте», Twitter, YouTube, Instagram и многим другим.

С 9 апреля пользователи в Москве также могут заказать SIM-карту Yota с помощью Gett Delivery. В проекте задействовано 200 машин. Доставка занимает от 15 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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