2020-04-28T11:49:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения COVID-19 в Тверской области 28 апреля: ТОП-3 районов-лидеров по числу заражённых

Обновлена карта распространения коронавируса в Тверской области
Алина ПЕТРОВА
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Графика: ПТОГрафика: ПТО
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Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.

28 апреля подтверждено 507 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

39 заболевших выздоровели и выписаны из больницы. 467 - на лечении.

Один человек с подтвержденным коронавирусом скончался в минувшие выходные.

В лидерах по числу инфицированных коронавирусом:

Тверь - 159 человек;

Кимрский район - 126 человек;

Конаково - 122 случая.

Пока нет ни одного заболевшего в Торопецком, Пеновском, Молоковском, Сандовском, Фировском, Кувшиновском, Нелидовском, Сонковском, Западнодвинском, Бельском, Оленинском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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