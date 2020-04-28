Карта распространения COVID-19 в Тверской области 28 апреля: ТОП-3 районов-лидеров по числу заражённых
Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
28 апреля подтверждено 507 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
39 заболевших выздоровели и выписаны из больницы. 467 - на лечении.
Один человек с подтвержденным коронавирусом скончался в минувшие выходные.
В лидерах по числу инфицированных коронавирусом:
Тверь - 159 человек;
Кимрский район - 126 человек;
Конаково - 122 случая.
Пока нет ни одного заболевшего в Торопецком, Пеновском, Молоковском, Сандовском, Фировском, Кувшиновском, Нелидовском, Сонковском, Западнодвинском, Бельском, Оленинском районах.
ИСТОЧНИК KP.RU
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