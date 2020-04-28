Карта распространения COVID-19 в Тверской области 28 апреля: ТОП-3 районов-лидеров по числу заражённых

«Она крякает и плачет! Для нее это стресс»: туристов, вернувшихся в Россию из Вьетнама, разлучили с уткой Бориславой

Птица должна пройти двухнедельный карантин в аэропорту. Хозяева не согласны и отказываются ехать без Бори в обсерватор