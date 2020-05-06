Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 6 мая 2020 года: 29 новых инфицированных

В Тверской области число заболевших по данным на утро 6 мая 2020 года увеличилось до 709 человек, это плюс 29 новых больных COVID-19 за сутки.

По данным оперативного штаба, за весь период пандемии в регионе от ковида выздоровели 183 человека.

Остальные заболевшим изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением.

8 человек с подтверждённым коронавирусом умерли.

Тверская область в числе лидеров с леди регионов по тестам на COVID-19.

Обследовано более 31 тысячи человек. В последние дни тестируют более 800 человек в сутки.