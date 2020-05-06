2020-05-06T00:55:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Твери, последние новости на 6 мая 2020 года: все аптеки должны продавать маски, но люди хотят получать их бесплатно

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Твери на 6 мая - вся самая актуальная информация на эту минуту - в нашем материале
Алина ПЕТРОВА
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Последние новости о коронавирусе в Тверской области в нашем материале.Последние новости о коронавирусе в Тверской области в нашем материале.Фото: Ольга ТРОФИМОВА
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На утро 6 мая в Тверской области официально зарегистрировано 709 инфицированных COVID-19.

Это плюс 29 новых случаев корнавирусной инфекции за сутки. Восемь человек умерли.

В региональном оперштабе информируют, что все заражённые изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением.

Ещё около 190 специализированных коек для больных с короновирусом появится в регионе.

Они будут в городской больницы №1 и Конаковской ЦРБ. Дополнительные мощности создаются в Зубцовской, Нелидовской ЦРБ и других медицинских учреждениях.

А тем временем аптеки региона проверят на наличие в ассортименте одноразовых медицинских масок. Обязательного масочного режима в регионе нет. Но власти и Роспотребнадзор всем настоятельно рекомендуют пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Теперь маски можно купить не только в интернет магазинах, как это было в первый месяц пандемии. В ближайшие дни должны начаться проверки аптек Твери. Проверяющие будут смотреть: есть ли в продаже маски.

- Сегодня в Тверской области в достаточном количестве производятся средства индивидуальной защиты, в том числе маски, перчатки и другое, всё это есть в наличии и должно быть в аптеках, - подчеркнул губернатор Игорь Руденя в общении со СМИ.

О том, что ждёт аптеки в случае, если в продаже масок нет, не сообщается.

По информации областного правительства, в Верхневолжье выпускается около 115 тыс. изделий в сутки.

Маски в первомайские выходные волонтеры раздавали на улицах Твери, в местах, где много народа. Например, бесплатная раздача масок была у строительного гипермаркета Леруа Мерлен, у входа в которой в выходные выстроились огромные очереди.

Горожане идею бесплатной раздачи масок приветствуют, а вот покупать по цене более высокой, чем до кризиса,не хотят.

Например, недовольство жителей вызвала продажа масок на входе в один крупный гипермаркет Твери. Одна маска - 30 рублей. Люди считают: это дорого, маски в такое непростое время нужно раздавать бесплатно.

В соцсетях горожане просят власти разбрасывать маски по почтовым ящикам - так средства индивидуальной защиты быстрее дойдут до адресата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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