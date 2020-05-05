Карта распространения COVID-19 в Тверской области 5 мая: 244 заражённых кронавирусом в Твери
Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
На 5 мая подтверждено 709 случаев заболевания коронавирусом. 183 заболевших выздоровели и уже дома после лечения. 518 получают необходимое лечение.
8 человек с подтвержденным коронавирусом умерли. Такие данные приводит региональный оперштаб.
Вот так выглядит статистика по районам Тверской области:
Тверь 244
Кимры 173
Конаковский район 135
Лихославльский район 24
Кимрский район 23
Калининский район 15
Вышневолоцкий городской округ 12
Старицкий район 11
Зубцовский район 9
Торжок 7
Удомельский городской округ 6
Бежецкий район 6
Рамешковский район 6
Бологовский район 5
Ржев 5
Лесной муниципальный округ 4
Спировский район 4
Весьегонский муниципальный округ 4
Максатихинский район 3
Селижаровский район 3
Жарковский район 2
Торжокский район 2
Калязинский район 2
Кашинский городской округ 1
Андреапольский муниципальный округ 1
Краснохолмский район 1
Осташковский городской округ 1.
ИСТОЧНИК KP.RU
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