2020-05-05T11:10:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения COVID-19 в Тверской области 5 мая: 244 заражённых кронавирусом в Твери

Обновлена интернет-карта распространения коронавируса в Тверской области
Алина ПЕТРОВА
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Графика: ПТОГрафика: ПТО
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Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.

На 5 мая подтверждено 709 случаев заболевания коронавирусом. 183 заболевших выздоровели и уже дома после лечения. 518 получают необходимое лечение.

8 человек с подтвержденным коронавирусом умерли. Такие данные приводит региональный оперштаб.

Вот так выглядит статистика по районам Тверской области:

Тверь 244

Кимры 173

Конаковский район 135

Лихославльский район 24

Кимрский район 23

Калининский район 15

Вышневолоцкий городской округ 12

Старицкий район 11

Зубцовский район 9

Торжок 7

Удомельский городской округ 6

Бежецкий район 6

Рамешковский район 6

Бологовский район 5

Ржев 5

Лесной муниципальный округ 4

Спировский район 4

Весьегонский муниципальный округ 4

Максатихинский район 3

Селижаровский район 3

Жарковский район 2

Торжокский район 2

Калязинский район 2

Кашинский городской округ 1

Андреапольский муниципальный округ 1

Краснохолмский район 1

Осташковский городской округ 1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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