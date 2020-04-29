2020-04-29T12:52:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения COVID-19 в Тверской области 29 апреля: ТОП-5 районов-лидеров по числу заражённых кронавирусом

Обновлена интернет-карта распространения коронавируса в Тверской области
Алина ПЕТРОВА
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Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.

29 апреля подтверждено 518 заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Плюс 11 случаев за сутки. Один больной скончался в минувшие выходные. 51 человек выздоровел. Остальные - на лечении. Такие данные приводит региональный оперативный штаб.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в районах Тверской области на 29 апреля 2020:

Тверь 167

Конаковский район 122

Кимры 109

Лихославльский район 13

Кимрский район 17

Старицкий район 11

Зубцовский район 9

Удомельский городской округ 6

Вышневолоцкий городской округ 11

Бологовский район 5

Калининский район 7

Ржев 5

Торжок 5

Бежецкий район 5

Рамешковский район 3

Весьегонский муниципальный округ 3

Селижаровский район 2

Жарковский район 2

Спировский район 2

Торжокский район 2

Калязинский район 2

Максатихинский район 2

Осташковский городской округ 1

Андреапольский муниципальный округ 1

Краснохолмский район 1

Лесной муниципальный округ 4

Кашинский городской округ 1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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