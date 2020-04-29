Карта распространения COVID-19 в Тверской области 29 апреля: ТОП-5 районов-лидеров по числу заражённых кронавирусом

Продление цифрового пропуска на работу в Москве во время карантина: что делать в мае 2020 года

Сайт kp.ru выяснил, как будут действовать цифровые пропуска в Москве в нерабочие дни с 1 по 11 мая 2020 и нужно ли оформлять продление пропуска на работу из-за карантина