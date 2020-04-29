Карта распространения COVID-19 в Тверской области 29 апреля: ТОП-5 районов-лидеров по числу заражённых кронавирусом
Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
29 апреля подтверждено 518 заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Плюс 11 случаев за сутки. Один больной скончался в минувшие выходные. 51 человек выздоровел. Остальные - на лечении. Такие данные приводит региональный оперативный штаб.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в районах Тверской области на 29 апреля 2020:
Тверь 167
Конаковский район 122
Кимры 109
Лихославльский район 13
Кимрский район 17
Старицкий район 11
Зубцовский район 9
Удомельский городской округ 6
Вышневолоцкий городской округ 11
Бологовский район 5
Калининский район 7
Ржев 5
Торжок 5
Бежецкий район 5
Рамешковский район 3
Весьегонский муниципальный округ 3
Селижаровский район 2
Жарковский район 2
Спировский район 2
Торжокский район 2
Калязинский район 2
Максатихинский район 2
Осташковский городской округ 1
Андреапольский муниципальный округ 1
Краснохолмский район 1
Лесной муниципальный округ 4
Кашинский городской округ 1.
ИСТОЧНИК KP.RU
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