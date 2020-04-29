2020-04-29T07:26:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Твери, последние новости на 29 апреля 2020 года: миллион масок и Первомай в режиме самоизоляции

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Твери на 29 апреля - вся самая актуальная информация на эту минуту - в нашем материале
Алина ПЕТРОВА
Поделиться:
С 17 марта в Тверской области - режим повышенной готовностиС 17 марта в Тверской области - режим повышенной готовности
Изменить размер текста:

На утро 29 апреля в Тверской области официально зарегистрировано 507 инфицированныхCOVID-19.

Накануне было подтверждено 9 новых случаев коронавирусной инфекции.

В региональном оперштабе информируют, что все заражённые изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. В минувшие выходные первый больной с подтверждённым диагнозом коронавирус скончался в Тверской области. На коронавирус в регионе обследовано более 24319 человек.

Исследования проводят пять лабораторий: Центр гигиены и эпидемиологии Управления Роспотребнадзора по Тверской области, Центр специализированных видов помощи им. В.П. Аваева, Тверская станция переливания крови, лаборатория Тверского медуниверситета, медсанчасть №141 ФМБА в Удомле.

Вскоре должна начать выправляться ситуация с медицинскими одноразовыми масками. Их в регионе было не купить весь минувший месяц.

Власти региона накануне анонсировали, что закупят для раздачи в общественных местах миллион масок. Изготовят их местные предприятия.

Накануне вечером Президент РФ Владимир Путин провёл совещание с губернаторами.

Президент обозначил: расслабляться рано, заразу ещё не победили и продлил нерабочую неделю до 11 мая. Потом, возможно, в регионах начнётся ослабление режима самоизоляции. Напомним, в Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Госавтоинспекция Тверской области опубликовала график работы МРЭО в майские праздники
В Твери мужчина-пассажир получил травмы в автобусе
Поздравить с Днем Победы праздничной открыткой жители Твери могут не выходя из дома
Спасатели МЧС провели дезинфекцию на железнодорожном вокзале в Твери
В Тверской области мужчина незаконно проник в чужой дом
Мост через Тьмаку в Твери строят по графику
Всероссийский фото-флешмоб «Это наша Победа» поддержали тверские полицеские
По случаю юбилея Победы в Твери высадили аллею сирени
В Тверской области объемы строительства жилья растут, но не по плану
Два магазина с курительными смесями оштрафовали в Твери за нарушение режима повышенной готовности
В Тверской области суд заблокировал сайты с видео об изменении работы приборов учета
Стала известна средняя продолжительность жизни в Тверской области
Тверь готовится к 9 мая: в городе обновили парк Победы и комплекс Обелиска
Депутат Госдумы РФ Светлана Максимова госпитализирована с пневмонией в Твери