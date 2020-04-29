Коронавирус в Твери, последние новости на 29 апреля 2020 года: миллион масок и Первомай в режиме самоизоляции

На утро 29 апреля в Тверской области официально зарегистрировано 507 инфицированныхCOVID-19.

Накануне было подтверждено 9 новых случаев коронавирусной инфекции.

В региональном оперштабе информируют, что все заражённые изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. В минувшие выходные первый больной с подтверждённым диагнозом коронавирус скончался в Тверской области. На коронавирус в регионе обследовано более 24319 человек.

Исследования проводят пять лабораторий: Центр гигиены и эпидемиологии Управления Роспотребнадзора по Тверской области, Центр специализированных видов помощи им. В.П. Аваева, Тверская станция переливания крови, лаборатория Тверского медуниверситета, медсанчасть №141 ФМБА в Удомле.

Вскоре должна начать выправляться ситуация с медицинскими одноразовыми масками. Их в регионе было не купить весь минувший месяц.

Власти региона накануне анонсировали, что закупят для раздачи в общественных местах миллион масок. Изготовят их местные предприятия.

Накануне вечером Президент РФ Владимир Путин провёл совещание с губернаторами.

Президент обозначил: расслабляться рано, заразу ещё не победили и продлил нерабочую неделю до 11 мая. Потом, возможно, в регионах начнётся ослабление режима самоизоляции. Напомним, в Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок.