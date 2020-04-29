2020-04-28T23:32:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 29 апреля 2020 года: 9 новых инфицированных

Количество зараженных в Тверской области увеличилось до 507 человек
Алина ПЕТРОВА
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Количество зараженных в Тверской области увеличилось до 507 человек.Количество зараженных в Тверской области увеличилось до 507 человек.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Тверской области число заболевших по данным на утро 29 апреля 2020 года увеличилось до 507 человек, это плюс 9 новых больных COVID-19 за сутки. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Все заражённые изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания.

Напомним, в Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Жёсткого карантина в регионе нет - с 25 апреля возобновили работу предприятия сферы обслуживания, МФЦ, промтовары.

ИСТОЧНИК KP.RU

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