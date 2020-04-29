Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 29 апреля 2020 года: 9 новых инфицированных

В Тверской области число заболевших по данным на утро 29 апреля 2020 года увеличилось до 507 человек, это плюс 9 новых больных COVID-19 за сутки. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Все заражённые изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания.

Напомним, в Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Жёсткого карантина в регионе нет - с 25 апреля возобновили работу предприятия сферы обслуживания, МФЦ, промтовары.