Досуг-онлайн с 29 апреля по 3 мая в Твери: Первомай, праздник танца и знакомство с первоцветами

Находиться на самоизоляции и отмечать праздники - это что-то новенькое для каждого из нас. Такого еще никогда не было, но в этом году все иначе. А потому и Первомай, и День Победы для каждого из нас пройдет онлайн.

Впрочем, будут и другие мероприятия. Читайте, смотрите и делайте свой досуг ярче.

ПРАЗДНИКИ-ОНЛАЙН

Первомай с горсадом

Городской сад продолжает предоставлять жителям Твери возможность интересно провести досуг в период самоизоляции. На время, пока парк закрыт для посещений, горожанам предлагают афишу онлайн-мероприятий.

29 апреля и каждую среду в 18:00 - видео-экскурсии по паркам мира. На этой неделе это будет парижский Диснейленд.

30 апреля в 15:00 - творческий детский мастер-класс.

1 мая в 19:00 - вечер воспоминаний. Жителям покажут видео с летних фестивалей прошлого сезона.

2 мая (суббота) в 10:00 начнется детская зарядка. Мероприятия проходят в группе Городского сада Вконтакте и в Инстаграм (@gorsad.tver)

Горсад приглашает на экскурсии, мастер-классы и вечер воспоминанийФото: Ирина СЕРГЕЕВА

К дню Великой Победы

- Спектакли о войне

Тверской театр драмы приглашает на просмотр онлайн-спектакля по произведению Виктора Розова «Вечно живые». 12+

Пьеса была написана в 1943 году во время Великой Отечественной войны, куда отправился добровольцем и попал в народное ополчение. Выразительная патриотическая история «из уст очевидца» создана автором в отпуске после ранения, но запрещена цензурой. И только в 1956 году спектаклем по пьесе «Вечно живые» в постановке Олега Ефремова открылся театр «Современник». Затем по просьбе кинорежиссёра Михаила Калатозова Виктор Розов написал на основе пьесы сценарий любимого многими фильма «Летят журавли», премьера которого состоялась в 1957 году.

Сюжет - Вероника Богданова за день до своего дня рождения провожает на фронт возлюбленного Бориса. «Если я честный, я должен», – уверен тот… Так начинается история о всепобеждающей любви и невероятных поворотах судьбы. Война возведёт всё в высшую степень: смелость и страх, долг и лицемерие, надежду и веру… С лиц слетят маски, и перед зрителями откроются Жизнь и Люди во всех своих проявлениях.

Режиссёр-постановщик – Александр Павлишин. Продолжительность – 148 минут. Премьера состоялась 28 апреля 2017 года.

Увидеть постановку можно в социальных группах Театра драмы или на канале YouTube

Премьера спектакля состоялась 28 апреля 2017 года. Фото: Цинист

- Премьера песни

Тверской певец Евгений Окунев представил премьеру песни «Убит подо Ржевом». В настоящее время исполнитель находится в Сочи, пережидая время самоизоляции. В одной из сочинских музыкальных студий и была сделана запись.

О премьере Евгений рассказал так: "Песня написана мною в соавторстве с поэтессой Еленой Шаталовой к открытию Ржевского мемориала советскому солдату. Мемориальный комплекс в память обо всех солдатах Великой Отечественной войны возводится на месте кровопролитных боёв подо Ржевом 1942-1943 годов. К сожалению, в этом году мой гастрольный тур с военной программой пришлось отменить, но я обязательно выступлю везде, где меня ждут, как только закончится всеобщее "заточение".

Послушать ее можно на всех страницах певца в соцсетях (Вконтакте) и на канале YouTube.

Автор музыки - Евгений Окунев, Слова - в соавторстве с Еленой Шаталовой, Аранжировка, гитара - Анатолий Котов, Сведение, саунд дизайн - Арти Рэйз.

Евгений Окунев представил новую песню. Фото: скрин с видео Евгения Окунева

КОНЦЕРТЫ-ОНЛАЙН

- Тверская академическая филармония

30 апреля в 16:00 зрители смогут увидеть концерт «Ирония судьбы...» к 85-летию со дня рождения М. Таривердиева.

- Уверены, что такие «виртуальные» концерты вам понравятся, и вы найдете что-нибудь на свой вкус, - комментируют в филармонии.

Ссылки на это и другие онлайн-мероприятия на YouTube канал будут опубликованы в социальных сетях Тверской филармонии в день проведения трансляций за несколько часов до их начала. Например, здесь.

Абонементы на следующий сезон

АБОНЕМЕНТЫ Тверской филармонии 84-го концертного сезона 20/21. Внимание! В период до 31 мая на абонементы №№ 1-6 и абонемент «Камерата+» скидка 20%. Количество абонементов ограничено! ВПЕРВЫЕ! Продажа ОНЛАЙН! Приобретайте абонементы на сайте филармонии! Подробности в кассе (4822) 34-64-34 и на сайте!

- Дворец культуры "Пролетарка

Тверской Дворец культуры "Пролетарка"продолжает показ онлайн-мероприятий. К просмотру приглашают взрослых и детей.

28 апреля в 19.00 на канале YouTube и ВКонтакте пройдет трансляция концертной программы «Праздник танца 2019».

29 апреля в YouTube, ВКонтакте и Инстаграм - состоится серия танцевальных видеороликов от народного ансамбля эстрадного танца «Фантазия» и народного ансамбля танца «Тверичане» имени Е.И.Комарова.

А 30 апреля на канале YouTube и ВКонтакте будет доступна для общего просмотра трансляция записи спектакля «Маленькая принцесса» Образцового театра «Люди. Куклы. Маски» Тверского областного Дворца культуры «Пролетарка».

Встретимся онлайн! Фото: ДК "Пролетарка"

ЭКСКУРСИИ-ОНЛАЙН

Знакомство с первоцветами

Ботанический сад Тверского государственного университета приглашает 2 мая в 18:00 на онлайн экскурсию по первоцветам! Онлайн-экскурсия пройдёт Вконтакте.

В трансляции будут показаны видеозаписи Марии Кочеровой первых в этом году цветущих растений (крокусов, галантусов, иридодиктиумов, весенников, морозников, хохлаток, ветренниц и других) с комментариями Елены Подолян. Научные сотрудники сада представят яркие краски первоцветов, волшебство распускающихся почек, звонкое пение птиц.

Стоимость участия в экскурсии: размер пожертвования на ваше усмотрение. Пожертвование можно сделать через личные сообщения сообществу, прикрепив желаемую сумму к новому сообщению сообщества. Собранные средства пойдут на реставрацию главных ворот Сада с росписью сюжета из знаменитого произведения А. Сент-Экзюпери «Маленький принц» к 145-летию Сада Души.