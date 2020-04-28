Ремонт дорог в Твери 2020: рассказываем, по каким адресам уже начались работы

Ремонт дорог в Твери 2020: в этом году городе с ремонтом стартовали рано - погода позволяет. На прошлой неделе начался ямочный ремонт горячим асфальтобетоном, а также нанесение дорожной разметки.

В администрации города «КП»-Тверь» пояснили: до прошлой недели для устранения повреждений на дорогах в качестве временной меры использовался литой асфальтобетон. С наступлением благоприятных погодных условий дорожные службы приступили к ремонту дорожного полотна «большими картами» с использованием горячего асфальтобетона.

В общей сложности за неделю восстановлено покрытие на повреждённых участках общей площадью порядка 2322 кв. метра на 13 объектах, в том числе в районе ГБУЗ «Областная клиническая больница», на улице 1-я За линией Октябрьской железной дороги (включая мост через Тьмаку), в микрорайоне «Южный».

Ночью на тверских дорогах работы по профилактической дезинфекции объектов улично-дорожной сети с использованием специального раствора, изготовленного в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

На минувшей неделе проведена повторная обработка остановок общественного транспорта, начались работы по дезинфекции тротуаров.

Также в Твери начаты работы по нанесению дорожной разметки.

-За неделю МУП «ЖЭК» нанесено порядка 690 кв.м. разметки с использованием термопластика на пешеходные переходы в центральной части города. Работы по нанесению разметки продолжаются ежедневно при подходящих погодных условиях, - рассказывают в горадминистрации.

Идут работы по покраске элементов городских дорог: за неделю покрашены 1353 кв. м, 216 стоек дорожных знаков, а также 1300 опор освещения и 1250 опор контактной сети.