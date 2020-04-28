2020-04-28T20:45:23+03:00
Общество

Ремонт дорог в Твери 2020: рассказываем, по каким адресам уже начались работы

Ремонт дорог в Твери 2020: администрация города сообщила, что в городе отремонтируют в этом сезоне
Алина ПЕТРОВА
Поделиться:
Ремонт дорог в Твери 2020: рассказываем, по каким адресам уже начались работы.Ремонт дорог в Твери 2020: рассказываем, по каким адресам уже начались работы.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
Изменить размер текста:

Ремонт дорог в Твери 2020: в этом году городе с ремонтом стартовали рано - погода позволяет. На прошлой неделе начался ямочный ремонт горячим асфальтобетоном, а также нанесение дорожной разметки.

В администрации города «КП»-Тверь» пояснили: до прошлой недели для устранения повреждений на дорогах в качестве временной меры использовался литой асфальтобетон. С наступлением благоприятных погодных условий дорожные службы приступили к ремонту дорожного полотна «большими картами» с использованием горячего асфальтобетона.

В общей сложности за неделю восстановлено покрытие на повреждённых участках общей площадью порядка 2322 кв. метра на 13 объектах, в том числе в районе ГБУЗ «Областная клиническая больница», на улице 1-я За линией Октябрьской железной дороги (включая мост через Тьмаку), в микрорайоне «Южный».

Ночью на тверских дорогах работы по профилактической дезинфекции объектов улично-дорожной сети с использованием специального раствора, изготовленного в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

На минувшей неделе проведена повторная обработка остановок общественного транспорта, начались работы по дезинфекции тротуаров.

Также в Твери начаты работы по нанесению дорожной разметки.

-За неделю МУП «ЖЭК» нанесено порядка 690 кв.м. разметки с использованием термопластика на пешеходные переходы в центральной части города. Работы по нанесению разметки продолжаются ежедневно при подходящих погодных условиях, - рассказывают в горадминистрации.

Идут работы по покраске элементов городских дорог: за неделю покрашены 1353 кв. м, 216 стоек дорожных знаков, а также 1300 опор освещения и 1250 опор контактной сети.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Поздравить с Днем Победы праздничной открыткой жители Твери могут не выходя из дома
Спасатели МЧС провели дезинфекцию на железнодорожном вокзале в Твери
В Тверской области мужчина незаконно проник в чужой дом
Мост через Тьмаку в Твери строят по графику
Всероссийский фото-флешмоб «Это наша Победа» поддержали тверские полицеские
По случаю юбилея Победы в Твери высадили аллею сирени
В Тверской области объемы строительства жилья растут, но не по плану
Два магазина с курительными смесями оштрафовали в Твери за нарушение режима повышенной готовности
В Тверской области суд заблокировал сайты с видео об изменении работы приборов учета
Стала известна средняя продолжительность жизни в Тверской области
Тверь готовится к 9 мая: в городе обновили парк Победы и комплекс Обелиска
Депутат Госдумы РФ Светлана Максимова госпитализирована с пневмонией в Твери