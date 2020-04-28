Продление нерабочей недели в Твери до 11 мая 2020 года: после этого режим самоизоляции могут смягчить
Президент Владимир Путин 28 апреля 2020 года провел совещание с губернаторами по борьбе с коронавирусом. Присутствовал на совещании и губернатор Тверской области Игорь Руденя.
В ходе совещания стало известно, что как и во всей стране, продление нерабочих дней в Твери до 11 мая - реальность.
- Нам удалось затормозить распространение коронавируса. Это результат нашей общей работы, - цитирует сайт kp.ru слова Президента. - Мы должны сделать все, чтобы волна эпидемии схлынула. Все ждут возвращения к нормальному образу жизни, но чем строже мы будем следовать требованиям, тем быстрее это случится.
Президент страны объявил нерабочими днями 6, 7 и 8 мая, таким образом нерабочая неделя продлена до 11 мая 2020 года.
А вот 12 мая режим самоизоляции могут смягчить.
Напомним, в Тверской области 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок.
Однако, жёсткого карантина нет- с 25 апреля возобновили работу предприятия сферы услуг и промтовары. В Конаково, Удомле, ЗАТО Озерный и ЗАТО Солнечный установлен особый режим - города закрыты для посещения.
ИСТОЧНИК KP.RU
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