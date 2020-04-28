Где в Твери получить защитную маску бесплатно: миллион бесплатных многоразовых защитных масок раздадут жителям Тверской области

Миллион защитных масок раздадут жителям Тверской области волонтеры. Весь минувший месяц масок в регионе из-за эпидемии коронавируса было не купить. А те, что и были в продаже, стоили очень дорого. И вот - проблема решена.

Как сообщает правительство региона, средства индивидуальной защиты, согласно директивам губернатора Игоря Рудени, будут распространять в местах наибольшего скопления людей – общественном транспорте, МФЦ, магазинах.

На приобретение масок из резервного фонда Правительства Тверской области потратят 30 млн рублей. Поставщиками защитных изделий будут 11 предприятий региона, в том числе ООО Вышневолоцкий комбинат «Парижская коммуна», ООО «Паллада», ООО «Евротек», ООО «Аэлита» и другие.

Ежедневно предприятия готовы обеспечивать для акции свыше 44 тыс. изделий. Маски будут изготовлены в соответствии со стандартами Министерства промышленности и торговли РФ.

Маски власти региона закупают не только у местных производителей, так для медработников в ближайшее время в регион будет поставлено порядка 70 тыс. медицинских масок.

Напомним, режим повышенной готовности из-за эпидемии коронавируса действует в Тверской области с 17 марта.