Коронавирус в Твери, последние новости на 28 апреля 2020 года: многоразовые маски от швейной фабрики и льготные займы для бизнеса
На утро 28 апреля в Тверской области официально зарегистрировано 498 человек с диагнозом коронавирус.
плюс 34 случая за сутки. Один человек скончался. 39 пациентов с COVID-19 уже выздоровели, остальные на лечении. Об этом сообщает региональный оперштаб.
Тверская швейная фабрика наладила выпуск многоразовых масок и выпускает 5000 ежедневно.
Маски поставляют на предприятия Тверской области и в региональные учреждения здравоохранения.
Как заявляют в правительстве региона, сегодня в Верхневолжье 35 производств перепрофилировались на выпуск востребованных сейчас средств индивидуальной защиты.
В сложившихся эпидемиологических условиях на поддержку региональному бизнесу областным Фондом содействия предпринимательству уже предоставлено 147,5 млн рублей. 72 займа выдано предпринимателям Тверской области.
В том числе это займы, средства которых можно направить на заработную плату сотрудникам организаций, испытывающих трудности в период временных ограничений.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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