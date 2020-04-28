2020-04-28T00:42:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Твери, последние новости на 28 апреля 2020 года: многоразовые маски от швейной фабрики и льготные займы для бизнеса

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Твери на 28 апреля - вся самая актуальная информация на эту минуту - в нашем материале
Алина ПЕТРОВА
Поделиться:
Число заболевших коронавирусом в Тверской области растёт.Число заболевших коронавирусом в Тверской области растёт.
Изменить размер текста:

На утро 28 апреля в Тверской области официально зарегистрировано 498 человек с диагнозом коронавирус.

плюс 34 случая за сутки. Один человек скончался. 39 пациентов с COVID-19 уже выздоровели, остальные на лечении. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Тверская швейная фабрика наладила выпуск многоразовых масок и выпускает 5000 ежедневно.

Маски поставляют на предприятия Тверской области и в региональные учреждения здравоохранения.

Как заявляют в правительстве региона, сегодня в Верхневолжье 35 производств перепрофилировались на выпуск востребованных сейчас средств индивидуальной защиты.

В сложившихся эпидемиологических условиях на поддержку региональному бизнесу областным Фондом содействия предпринимательству уже предоставлено 147,5 млн рублей. 72 займа выдано предпринимателям Тверской области.

В том числе это займы, средства которых можно направить на заработную плату сотрудникам организаций, испытывающих трудности в период временных ограничений.

Есть вопросы по тому, как вести бизнес в условиях эпидемии? Звоните областную «горячую линию» 8-800-200-11-69 Центра «Мой бизнес».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Коронавирус в Твери, последние новости на 28 апреля 2020 года: многоразовые маски от швейной фабрики и льготные займы для бизнеса
Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Твери на 28 апреля - вся самая актуальная информация на эту минуту - в нашем материале
«Сначала подумал, что просто переутомился»: врач рассказал, что чувствует человек, инфицированный коронавирусом
По словам Дмитрия Пташникова, в отделении которого не осталось здоровых сотрудников, врачи загодя начали принимать противовирусные. Но это не помогло
Новости 24
Тверской певец Евгений Окунев свою новую песню посвятил воинам, павшим в боях под Ржевом
Тверской дворец культуры "Пролетарка" приглашает на "Праздник танца" онлайн
В Тверской области будет производиться доставка пенсий на дом
Горсад Твери опубликовал план онлайн-мероприятий на ближайшую неделю
В Тверской области сажают лес с перевыполнением плана
Под Тверью обнаружен незаконный песчаный карьер
К Дню Победы в Твери распустятся тюльпаны
Памятные "три рубля" с изображением Ржевского мемориала выпустил в обращение Банк России
В Тверской области эпидпорог по заболеваемости ОРВИ и гриппом не превышен
На дорогах Твери начали наносить разметку
Тверским предпринимателям в эпоху коронавируса 72 раза дали взаймы
Жители Тверской области могут задать вопросы о правильном питании на самоизоляции
Случайная собутыльница обокрала жительницу Тверской области
В Вышнем Волочке сгорел грузовик с хлебом
Среднестатистический житель Тверской области хранит в банке более 130 тысяч рублей
В разгар весны участились кражи автомобильных колес в Тверской области
Два автомобиля столкнулись на улице Софьи Перовской в Твери
В Тверской области прокуратура защитила права предпринимателя
В Московском районе Твери полицейские нашли тайник-"закладку" с наркотиками
Запрет на посещение лесов в Тверской области продлён до 14 мая
Бывшего замдиректора Центра соцподдержки населения Твери будут судить за взятку
В Тверской области строить стали больше, а производить меньше
На площади Капошвара в Твери не работает светофор