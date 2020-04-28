Коронавирус в Твери, последние новости на 28 апреля 2020 года: многоразовые маски от швейной фабрики и льготные займы для бизнеса

На утро 28 апреля в Тверской области официально зарегистрировано 498 человек с диагнозом коронавирус.

плюс 34 случая за сутки. Один человек скончался. 39 пациентов с COVID-19 уже выздоровели, остальные на лечении. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Тверская швейная фабрика наладила выпуск многоразовых масок и выпускает 5000 ежедневно.

Маски поставляют на предприятия Тверской области и в региональные учреждения здравоохранения.

Как заявляют в правительстве региона, сегодня в Верхневолжье 35 производств перепрофилировались на выпуск востребованных сейчас средств индивидуальной защиты.

В сложившихся эпидемиологических условиях на поддержку региональному бизнесу областным Фондом содействия предпринимательству уже предоставлено 147,5 млн рублей. 72 займа выдано предпринимателям Тверской области.

В том числе это займы, средства которых можно направить на заработную плату сотрудникам организаций, испытывающих трудности в период временных ограничений.

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