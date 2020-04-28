Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 28 апреля 2020 года: 34 новых инфицированных

В Тверской области число заболевших по данным на утро 28 апреля 2020 года увеличилось до 498 человек, это плюс 34 новых больных COVID-19 за сутки. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Первый больной скончался в минувшее воскресенье от коронавируса в Твери. На карантине под медицинским наблюдением сейчас 458 человек, это плюс 19 за сутки. Выздоровели и выписаны из больниц 39 пациентов с ковидом. Это плюс 15 излечившихся за сутки.