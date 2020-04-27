Коронавирус в Тверской области: госпитальная база в регионе мощнее, чем у соседей

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, на 27 апреля Тверская область располагается на 22 месте по числу выявленных случаев заражения COVID-19 среди 85 субъектов РФ. У нас заболевших 498 человек (+34 человека, здесь и далее - за сутки), на карантине 458 (+19), выздоровели 39 (+15), умер 1 (0).

А что происходит в граничащих с Тверской областью областях?

У большинства соседей, так же, как и у нас, действуют режимы повышенной готовности. И практически везде, как и в Тверской области, расширен перечень открытых непродовольственных магазинов и салонов бытовых услуг. Но есть и те, у которых всё строже.

Здесь мы не будем рассматривать Москву и Московскую область, так как там средоточие заболевания, и меры там, соответственно, беспрецедентные.

А вот, к примеру, Псковская область, где на сегодняшний день зафиксировано всего 124 зараженных, но восемь из них умерли и 13, к счастью, вылечилось. Учитывая уровень смертности на число заболевших, внутри региона установлены более жесткие меры, чем у нас, по ограничению передвижений. В частности, до 15 мая продлены запреты поездок по территории Псковской области между границами муниципального района и городского округа за исключением отдельных случаев, как то — следование к месту работы, например. Лица, в том числе дачники, приезжающие из других регионов должны незамедлительно сообщать об этом властям и изолироваться на 14-дневный строгий карантин.

Показательно и то, что до 31 мая там несовершеннолетним не разрешается передвигаться по улицам без родителей или заменяющих их взрослых людей.

Под региональный госпиталь для больных коронавирусом перепрофилирована псковская городская больница, строится отдельный инфекционный корпус.

В Новгородской области зарегистрировано 244 подтвержденных случая заражения COVID-19. Три пациента умерли, 14 выздоровели. Там на время праздников, с 30 апреля по 10 мая, будет ужесточен въезд в регион. Каким образом, пока официально не сообщается.

При этом новгородский губернатор заявил, что дачники из других регионов (в основном туда едут из Санкт-Петербурга) должны соблюдать режим самоизоляции и не пытаться в выходные дни посетить Великий Новгород.

В Вологодской области зафиксировано 160 заболевших, 33 выздоровевших, летальных случаев нет. Причём по числу зараженных, в отличие от большинства других регионов, здесь лидирует не областной центр, а основной промышленный центр региона Череповец. Там выявлено 70 случаев заболевания коронавирусом, в то время, как в Вологде – 62.

Местные власти официально сообщают, что до конца апреля в регионе будет создано 600 коек для лечения больных коронавирусом. Это в два с лишним раза меньше, чем в Тверской области, при том, что Вологодчина по численности населения близка к нам.

Правительство Вологодской области ввело электронные пропуска для въезда в регион. Они предназначены для контроля граждан, у которых нет местной регистрации. Ограничений на поездки внутри региона для своих жителей нет.

В Смоленской области электронные пропуска не внедряются, зато введены серьезные ограничения на въезд и выезд в пяти райцентрах. Среди них – Вязьма, где очагом инфекции стал дом престарелых. Там заразилось около сотни человек.

Всего на Смоленщине на 27 апреля зафиксировано 324 случая заболевания коронавирусом. 26 человек уже вылечилось, двое скончалось.

В Ярославской области на данный момент выявлено 409 случаев заболевания коронавирусом (154 – в Ярославле), 26 человек уже выздоровели, трое умерли. Отметим, что в этом регионе, наблюдается значительный рост числа заражённых за последнюю неделю.

При этом, из-за заболевания медиков, там даже пришлось закрыть на карантин несколько отделений в областной клинической больнице.

В Ярославской области до конца апреля планируется развернуть более 600 коек для больных COVID-19.

В регионе действуют практически такие же, как и в Тверской области, меры противодействия заразе. Там также нет строгих карантинных мер, и снят ранее действовавший запрет на работу для ряда организаций торговли и предоставления услуг.

Однако областные власти всерьез рассматривают возможность внедрения в регионе системы цифровых пропусков. Она уже тестируется.

Из краткого обзора видно, что каждый регион организовывает борьбу с заразой в меру своих местных особенностей понимания ситуации. Но госпитальная база – основа лечения заболевших, в Тверской области явно мощнее.