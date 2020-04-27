Наказание за нарушение режима самоизоляции в Твери: что грозит тем, кто гуляет в парках и на детских площадках

В Твери и по области из-за коронавируса сейчас действует запрет на посещение мест массового скопления людей. Он прописан в Постановлении губернатора Тверской области от 04.04.2020 № 28-пг. В то же время люди пока не очень понимают, как действуют эти ограничения и за какие нарушения нас могут законно наказать.

Трое тверичан уже поплатились немаленьким штрафом (по пять тысяч рублей каждый) за прогулку по городскому пляжу. Об этом официально сообщила пресс-служба регионального Управления МВД. На просторах интернета данная новость одобрения вызвала мало. Некоторые комментаторы даже увидели в произошедшем нарушение прав человека.

Чем же грозит игнорирование правил режима повышенной готовности и какие законные санкции могут быть наложены на нарушителя?

- Ответственность за подобное нарушение правил режима повышенной готовности регулируется статьёй Кодекса об административных правонарушениях 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения», - объяснил «КП»-Тверь» председатель коллегии адвокатов «Интеллект Альянс» Николай Кулик. - И за такое правонарушение, в частности если гражданин находится на территории, посещение которой ограничено, полагается предупреждение или штраф: от одной до тридцати тысяч рублей.

Но, конечно, не всё так просто. Сложность кроется в том, что перечень территорий, где для нашего же блага нам нельзя появляться, чётко в постановлении № 28-пг не определён. А иной раз невозможно понять, пересёк ты границу этой «запретной зоны» или нет.

Напомним, запрет, прописанный в постановлении, звучит следующим образом: «ограничено посещение гражданами парков культуры и отдыха, аттракционов, детских (игровых) площадок, спортивных площадок и иных аналогичных мест массового посещения граждан».

- Перечня «иных аналогичных мест» в документе нет. А значит, каждый случай необходимо разбирать индивидуально. Взять ту же Бобачёвскую рощу, - приводит пример Николай Кулик. - Если предполагаемого нарушителя остановили там, нужно будет разобраться, попадает ли эта территория под данный запрет. Если попадает, то где находится её граница? Шёл ли человек по роще или по территории пустыря рядом? Понимал ли он, что переступил границу рощи и уже является нарушителем? Всё это будет иметь значение и должно быть учтено в протоколе.

Кстати, как пояснил нам адвокат, в связи с тем что подобные ситуации являются нестандартными для нашей обычной жизни, Президиум Верховного суда РФ выпустил специальный документ - Обзор по отдельным вопросам, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Там, в частности, обозначено, что наказание за нарушения по статье 20.6.1 КоАП должно отвечать требованиям пропорциональности, справедливости и соразмерности, индивидуализации административной ответственности, а также соответствовать целям предупреждения совершения новых правонарушений - как самим правонарушителем, так и другими лицами.

То есть наказание должно соответствовать тяжести содеянного.

Поэтому, напомним, данная статья предполагает не только штраф, но и предупреждение. Но на такой исход, конечно, вряд ли стоит рассчитывать, если нарушение совершено осознанно.