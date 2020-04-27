2020-04-26T23:50:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Твери, последние новости на 27 апреля 2020 года: инфицированных всё больше

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Твери на 27 апреля - вся самая актуальная информация на эту минуту - в нашем материале
Алина ПЕТРОВА
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Количество заражённых коронавирусом в Тверской области растёт.Количество заражённых коронавирусом в Тверской области растёт.
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На утро 27 апреля в Тверской области официально зарегистрировано 464 человека с диагнозом коронавирус.

Один человек скончался. 24 пациента с COVID-19 уже выздоровели, остальные на лечении. В минувшие выходные тверичане предпочитали сидеть дома. Индекс самоизоляции Яндекс днем 26 апреля в Твери составил 3,6 балла. Это совсем неплохо и означает, что большинство из горожан сидят по домам и соблюдают режим.

Индекс измеряет по пятибальной шкале - много ли люде на улице.

В будние дни на минувшей недели людей на улицах Твери было много - индекс колебался у отметки в 2 балла. Почти как в докоронавирусную пору.

Напомним, с 25 апреля в регионе заработали предприятия сферы обслуживания и промтовары. Официальные власти призывают людей соблюдать режим самоизоляции.

Чтобы уберечь людей от заразы в Твери идет дезинфекция общественных мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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