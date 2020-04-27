Коронавирус в Твери, последние новости на 27 апреля 2020 года: инфицированных всё больше

На утро 27 апреля в Тверской области официально зарегистрировано 464 человека с диагнозом коронавирус.

Один человек скончался. 24 пациента с COVID-19 уже выздоровели, остальные на лечении. В минувшие выходные тверичане предпочитали сидеть дома. Индекс самоизоляции Яндекс днем 26 апреля в Твери составил 3,6 балла. Это совсем неплохо и означает, что большинство из горожан сидят по домам и соблюдают режим.

Индекс измеряет по пятибальной шкале - много ли люде на улице.

В будние дни на минувшей недели людей на улицах Твери было много - индекс колебался у отметки в 2 балла. Почти как в докоронавирусную пору.

Напомним, с 25 апреля в регионе заработали предприятия сферы обслуживания и промтовары. Официальные власти призывают людей соблюдать режим самоизоляции.

Чтобы уберечь людей от заразы в Твери идет дезинфекция общественных мест.