2020-04-25T22:44:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Твери, последние новости на 26 апреля 2020 года: открытые салоны красоты и инфекционный госпиталь в медуниверситете

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Твери на 26 апреля - вся самая актуальная информация на эту минуту - в нашем материале
Алина ПЕТРОВА
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Количество больных коронавирусом в Тверской области растёт.Количество больных коронавирусом в Тверской области растёт.
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На утро 26 апреля в Тверской области официально зарегистрировано 441 человек с диагнозом коронавирус.

24 пациента с COVID-19 уже выздоровели, остальные на лечении. С 25 апреля в регионе возобновили деятельность предприятия сферы обслуживания и промтовары. В минувшую субботу народ в парикмахерские и салоны не рвался - индекс самоизоляции Яндекса показывал 3 по 5-бальной шкале. Что совсем неплохо. На буднях он падал до отметки 1,9 , что означало - на улице много людей.

Чтобы уберечь людей от заразы в Твери идет дезинфекция общественных мест. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, 28 апреля Главное управление МЧС России проведет плановую дезинфекцию железнодорожного вокзала города Твери.

Тверской медуниверситет может стать госпиталем для больных с коронавирусом На базе учреждения планируется оборудовать 60 медкоек для инфицированных COVID-19. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 24 апреля утвердил список медицинских организаций, которые перепрофилируют в субъектах для борьбы с новой коронавирусной инфекцией.

В Тверской области на территориях с особым режимом заработали «горячие линии» для закрытых городов региона. Позвонив на "горячие линии", жители городов, где введен особый режим, круглосуточно смогут задать интересующие их вопросы об установленных ограничительных мерах.

Телефоны «горячих линий»: -ЗАТО Озерный – 8 (48238) 4-15-15 -ЗАТО Солнечный – 8-903-807-90-50 -Удомля – 8 (48255) 5-36-32 и 8 (48255) 5-37-45 (в будние дни с 8:00 до 17:00) -Конаково – 8-930-186-02-10.

ИСТОЧНИК KP.RU

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