«Конфликта не хотел никто»: Арендодатель рассказал, как решаются проблемы с арендаторами площадей в тверском торговом центре «Рубин»

С большинством арендаторов, снимающих площади в торговом центре «Рубин», руководству ТЦ удалось достигнуть компромисса. Об этом на встрече с «КП»-Тверь» сообщил генеральный директор компании-арендодателя Денис Коноплянко.

Напомним, конфликт между арендаторами и руководством торгового центра возник из-за арендной платы. Большинство магазинов простаивают с конца марта, когда в регионе ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса. Магазины почти месяц не получают выручку. И в это время, по словам предпринимателей, руководство торгового центра не пошло им навстречу в вопросах арендной платы. На предложение снизить аренду до 10% торговый центр ответил отказом.

Кроме того, сотрудники ТЦ перекрыли арендаторам входы в их магазины. Из-за чего некоторые понесли дополнительные убытки. У кого-то «пропал» скоропортящийся товар, а один из магазинов брендовой одежды, не сумев вывезти вещи, пострадал от начавшегося рядом ремонта: вся коллекция одежды оказалась засыпанной строительной пылью.

Ситуацию в своём очередном телевизионном выступлении 23 апреля прокомментировал губернатор Игорь Руденя, посоветовав руководству торгового центра пойти навстречу арендаторам и поддержать малый бизнес.

- Если необходима поддержка этому центру, мы готовы это рассмотреть, - добавил глава региона.

24 апреля «КП»-Тверь» встретилась с гендиректором компании-арендодателя Денисом Коноплянко, чтобы узнать, как торговый центр планирует урегулировать конфликт.

- Мы все в одной и той же ситуации. Взять на себя обязательства за наших арендаторов мы не можем. У нас также работают люди, мы также платим заработную плату, налоги. В данной ситуации нужно искать компромисс, и мы к нему готовы, - сообщил Денис Коноплянко. - Вторая сторона просто должна проговорить с нами всё. И мы это делаем.

По словам Дениса Коноплянко, договорённости, удовлетворившие обе стороны, достигнуты уже больше чем с 60% арендаторов.

- Пока вопросы остаются с арендаторами, занимающими самые маленькие площади. Но с ними мы тоже договариваемся, - заверил гендиректор, - Запланировано много встреч.

Почему же возник конфликт? Денис Коноплянко считает, что арендаторы просто невнимательно рассмотрели предложение арендодателя, которое он сделал им сразу после закрытия магазинов:

- Условия, которые изначально предлагал торговый центр, сейчас приняли многие арендаторы. По какой-то причине они не сразу поняли предложение, из-за чего пошли слухи об увеличении арендной платы или отказе снизить её. Но такого не было. Мы предложили либо отсрочить платежи и потом возместить их в течение двух лет, либо платить аренду со скидкой 50%.

Денис Коноплянко уверяет, что письмо с этим предложением было разослано всем.

- С арендаторами велась большая переписка, ведётся и сейчас, - Денис Коноплянко показал пачку распечатанных листов. - Арендаторы предложили платить на время простоя 10% от аренды. Мы сделали своё предложение: 50%. Но мы были открыты к диалогу об условиях, которые будут приемлемы обеим сторонам. Мы говорили это тогда, говорим это и сейчас. Конфликта не хотел никто.

В том, что предприниматели не смогли вовремя вывезти с площадей свой товар, в частности скоропортящиеся продукты, вины руководства и сотрудников ТЦ нет, считает Денис Коноплянко.

- С тех пор как постановлением губернатора торговые точки прекратили работу и до завершения периода оплаченной аренды, а это 6 апреля, никто доступ не запрещал, - объясняет гендиректор. - До 6 апреля вполне можно было вывезти скоропортящийся товар и вообще делать всё,что угодно. Почему вопрос вывоза продукции возник только 22 апреля?

По словам Дениса Коноплянко, пускать предпринимателей в свои магазины перестали, только когда арендаторы отказались вносить арендную плату и проигнорировали переговоры на этот счёт:

- Сотрудники торгового центра действовали в соответствии с условиями договоров, по которым все работают вот уже десять лет. Пункт об ограничении пользования площадями в случае неуплаты аренды прописан в договоре у всех арендаторов. Сейчас особая ситуация и, возможно, использовать эти условия не вполне корректно. Поэтому с сотрудниками ТЦ проведена беседа, мы скорректировали условия, и доступ к торговым площадям сейчас для всех открыт.

Ситуация с магазином, пострадавшим от строительной пыли, арендодателю также известна.

- Никаких ремонтных работ торговый центр не проводит. Ремонт начал один из арендаторов, который открывает у нас крупный магазин. Если он допустил нарушения, то с ним мы будем вести работу, - заверил Денис Коноплянко. - Будет составлен акт, организованы переговоры с пострадавшим магазином.

Ситуацию гендиректор компании назвал рабочей и пообещал взять её под свой контроль.

Также Денис Коноплянко сообщил «КП»-Тверь», что руководство компании-арендодателя планирует встречу с чиновниками в областном министерстве экономического развития. На встрече присутствующие должны обговорить эту сложную ситуацию. В том числе Денис Коноплянко пообещал задать вопросы о возможных мерах поддержки арендодателя, которые могли бы позволить ему смягчить условия для своих арендаторов.