Какие дороги Тверской области отдадут в федеральную собственность и почему

Губернатор Игорь Руденя 23 апреля, выступая на телевидении, сообщил о том, что в регионе уменьшится количество региональных дорог. Ряд из них передадут на федеральный уровень, процесс уже запущен. При этом объем запланированного на этот год ремонта автотрасс в Верхневолжье не меняется.

Губернатор объявил, что федеральными станут дороги, которые соединяют Тверь со Старицей, а Старицу с Зубцовом, а также трассы от областного центра в сторону Бежецка (и далее на Ярославль).

- Всё, что будет в федеральной собственности, - это другие нормативы по содержанию. Уверен, это даст региону дополнительные возможности, в том числе по ремонту этих дорог за федеральный счет и федеральными компаниями, - объяснил, зачем это делается, в телеэфире Игорь Руденя.

Таким образом, в будущем содержать и ремонтировать эти трассы будут обязаны федералы. О реакции на это местных подрядных организаций, ДРСУ, которые обслуживали те самые дороги и пока продолжают это делать, не известно. Но вряд ли для них это позитивная новость.

Глава региона также проинформировал, что в 2020 году в дорожно-строительные работы в регионе вкладывается порядка 11 млрд рублей. Объемы ремонта остаются прежними, пока запущенный процесс передачи объявленных региональных дорог в федеральную собственность на это никак не повлиял. За два года в регионе по-прежнему запланировано отремонтировать более 1800 км автотрасс регионального уровня.

По мнению Игоря Рудени, самые значимые объекты в этом году, где пройдет ремонт, - это участок Московского шоссе - въезда в город Тверь, подъездные пути к Ржеву со стороны областной столицы и Ржевского мемориала, мост через реку Лочу.

Также будут приводить в порядок участки дорог в Андреапольском, Вышневолоцком, Осташковском и Удомельском округах, в Кимрском, Пеновском, Бежецком, Весьегонском, Фировском и ряде других районах.

Также в 2020-м будет продолжена реконструкция путепровода через Октябрьскую железную дорогу в Вышнем Волочке, начались работы по строительству пешеходного моста через реку Тьмаку в Твери, завершается строительство пешеходного моста через реку Дойбицу в Конаковском районе.

В Твери на этот год запланирован ремонт 40 участков улично-дорожной сети, это в целом 61,5 километра. Причем городская администрация даже опубликовала интерактивную карту, где размечены места ремонта.