2020-04-24T10:38:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 24 апреля 2020 года: 29 новых случаев за сутки

Количество зараженных в Тверской области увеличилось до 412 человек
Алина ПЕТРОВА
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Количество заражённых коронавирусом в Тверской области растёт.Количество заражённых коронавирусом в Тверской области растёт.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
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В Тверской области число заболевших по данным на утро 23 апреля 2020 года составило 412 человека, это плюс 29 случаев заражения за сутки. Такая же ежедневная статистика по заражённым была днём ранее.Об этом сообщает региональный оперштаб.

15 человек выздоровели и выписаны из больницы. Остальные заражённые находится под постоянным наблюдением медиков или получают необходимое лечение. У большинства течение заболевания бессимптомное.

Что касается возраста заболевших, губернатор Игорь Руденя в прямом телеэфире, посвящённом ситуации с распространением коронавируса в регионе, пояснил:

- Порядка 60% заболевших – люди в возрасте от 30 до 60 лет. На втором месте граждане старше 60 лет - около 27-30%, пациентов моложе 18 лет – всего несколько процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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