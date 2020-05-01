2020-05-01T01:19:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 1 мая 2020 года: 17 новых инфицированных

Количество зараженных в Тверской области увеличилось до 535 человек
Алина ПЕТРОВА
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В Тверской области от коронавируса уже умерло 3 человека.В Тверской области от коронавируса уже умерло 3 человека.
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В Тверской области число заболевших по данным на утро 1 мая 2020 года увеличилось до 535 человек, это плюс 17 новых больных COVID-19 за сутки.

Об этом сообщает региональный оперштаб.

51 заболевший выздоровел от новой коронавирусной инфекции и выписан из больницы.

481 изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением.

3 пациента с диагнозом COVID-19 умерли.

В регионе на коронавирус протестированы более 27 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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