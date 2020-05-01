Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 1 мая 2020 года: 17 новых инфицированных

В Тверской области число заболевших по данным на утро 1 мая 2020 года увеличилось до 535 человек, это плюс 17 новых больных COVID-19 за сутки.

Об этом сообщает региональный оперштаб.

51 заболевший выздоровел от новой коронавирусной инфекции и выписан из больницы.

481 изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением.

3 пациента с диагнозом COVID-19 умерли.

В регионе на коронавирус протестированы более 27 тысяч человек.