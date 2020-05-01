Коронавирус в Твери, последние новости на 1 мая 2020 года: почему границы области не закрывают и где получить бесплатные медицинские маски

На утро 1 мая в Тверской области официально зарегистрировано 535 инфицированных COVID-19.

Это плюс 17 новых случаев корнавирусной инфекции за сутки. Три человека умерли.

В региональном оперштабе информируют, что все заражённые изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением.

Закупка медицинского оборудования для лечения пациентов с COVID-19 в регионе продолжится. В Вышневолоцкой ЦРБ и тверской городской больнице №6 появятся современные томографы.

На закупку оборудования, предназначенного, в том числе, для проведения диагностики коронавируса, выделено более 116 млн рублей бюджетных средств, об это сообщают власти региона.

Также планируется подготовить для установки томографа помещения в Кимрской ЦРБ.

В регионе стартовала бесплатная раздача миллиона масок.

В Твери в качестве первых точек работы были выбраны остановки общественного транспорта с большой пешеходной проходимостью, филиалы МФЦ и другие. На днях праздников акция будет продолжена во всех районах Верхневолжья.

С 1 по 11 мая у школьников Тверской области, их родителей и преподавателей будет возможность отдохнуть от дистанционного обучения. В период нерабочих дней уроков и домашних заданий не будет.

Об этом 30 апреля в эфире телеканала "Россия 24" рассказал губернатор Игорь Руденя.

- С 12 по 29 мая программа дистанционного обучения будет продолжена, - отметил глава региона. - Выпускники будут готовиться к экзаменам, остальные ученики - повторять пройденное.

В прямом телеэфире губернатор пояснил, объяснил, почему не закрывают границы Тверской области.

- Закрытием границ региона мы навредим сами себе. Придется перекрыть три федеральные трассы, также через нашу область проходит Октябрьская железная дорога и Савёловская железная дорога, пути, связывающие нашу область и другие регионы с Прибалтикой, - отметил Игорь Руденя. - Мы можем выставить посты, но больше всего в этом. случае навредим экономике, людям, которые работают в других регионах, создадим толкучку и неразбериху. А в данной ситуации важны понимание и дисциплина.