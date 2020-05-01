Коронавирус в Твери, последние новости на 1 мая 2020 года: почему границы области не закрывают и где получить бесплатные медицинские маски
На утро 1 мая в Тверской области официально зарегистрировано 535 инфицированных COVID-19.
Это плюс 17 новых случаев корнавирусной инфекции за сутки. Три человека умерли.
В региональном оперштабе информируют, что все заражённые изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением.
Закупка медицинского оборудования для лечения пациентов с COVID-19 в регионе продолжится. В Вышневолоцкой ЦРБ и тверской городской больнице №6 появятся современные томографы.
На закупку оборудования, предназначенного, в том числе, для проведения диагностики коронавируса, выделено более 116 млн рублей бюджетных средств, об это сообщают власти региона.
Также планируется подготовить для установки томографа помещения в Кимрской ЦРБ.
В регионе стартовала бесплатная раздача миллиона масок.
В Твери в качестве первых точек работы были выбраны остановки общественного транспорта с большой пешеходной проходимостью, филиалы МФЦ и другие. На днях праздников акция будет продолжена во всех районах Верхневолжья.
С 1 по 11 мая у школьников Тверской области, их родителей и преподавателей будет возможность отдохнуть от дистанционного обучения. В период нерабочих дней уроков и домашних заданий не будет.
Об этом 30 апреля в эфире телеканала "Россия 24" рассказал губернатор Игорь Руденя.
- С 12 по 29 мая программа дистанционного обучения будет продолжена, - отметил глава региона. - Выпускники будут готовиться к экзаменам, остальные ученики - повторять пройденное.
В прямом телеэфире губернатор пояснил, объяснил, почему не закрывают границы Тверской области.
- Закрытием границ региона мы навредим сами себе. Придется перекрыть три федеральные трассы, также через нашу область проходит Октябрьская железная дорога и Савёловская железная дорога, пути, связывающие нашу область и другие регионы с Прибалтикой, - отметил Игорь Руденя. - Мы можем выставить посты, но больше всего в этом. случае навредим экономике, людям, которые работают в других регионах, создадим толкучку и неразбериху. А в данной ситуации важны понимание и дисциплина.
ИСТОЧНИК KP.RU
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