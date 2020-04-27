Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 27 апреля 2020 года: 23 новых инфицированных

В Тверской области число заболевших по данным на утро 27апреля 2020 года увеличилось до 464, это плюс 23 новых больных COVID-19 за сутки. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Первый больной скончался от коронавируса в Твери. Мужчина 1952 года рождения лечился в областной больницы. Кроме подтверждённого анализа на коронавирус, у него был ряд хронических болезней и гипертония.

24 заболевших выздоровели и выписаны из больницы. Остальные получают лечение и находятся под постоянным медицинским наблюдением.

Всего на коронавирус в регионе обследовано более 22 тысяч человек.