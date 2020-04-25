2020-04-25T16:13:12+03:00
Общество

График доставки пенсий в Тверской области в мае 2020

График доставки пенсий и социальных выплат с учетом майских праздников опубликовал Пенсионный фонд
Алина ПЕТРОВА
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Пенсии в связи с майскими праздниками в Тверской области доставят приговорку графику. Фото: пресс-служба «Почта России»Пенсии в связи с майскими праздниками в Тверской области доставят приговорку графику. Фото: пресс-служба «Почта России»
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Когда доставят пенсии в мае с учетом праздничных дней и режима повышенной готовности в связи с коронавирусом в своём сообщении разъяснил территориальный Пенсионный фонд.

Пенсии, а также иные социальные выплаты будут доставлены:

в городские отделения почтовой связи:

2 мая – за 3 мая и в некоторых отделениях за 4 и 5 мая;

4 мая – за 4 и 5 мая;

6 мая – за 6 мая;

7 мая – за 7 и 8 мая;

8 мая – за 9, 10 мая и в некоторых отделениях за 11 мая; 11 мая – за 11 мая;

в отделения почтовой связи с режимом работы «понедельник, среда, пятница»:

4 мая – за 3, 4, 5 мая и в некоторых отделениях за 6 мая;

6 мая – за 6, 7, 8 мая и в некоторых отделениях за 9 мая;

8 мая – за 9, 10 мая и в некоторых отделениях за 11 и 12 мая;

11 мая – в некоторых отделениях за 11 и 12 мая;

в отделения почтовой связи с режимом работы «вторник, четверг, суббота»:

2 мая – за 3, 4, 5 и 6 мая;

7 мая – за 7, 8, 9, 10 мая и в некоторых отделениях за 11 мая;

11 мая – в некоторых отделениях за 11 мая.

У кого выплата пенсий идёт 11 числа, выплаты за май будут доставлены 8 мая. Тем, кто получает пенсии 21 числа, о доставке пенсии сообщат дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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