2020-04-25T00:39:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 25 апреля 2020 года: 29 новых случаев за сутки

Количество зараженных в Тверской области увеличилось до 412 человек
Алина ПЕТРОВА
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Заболеваемость COVID-19 в Тверской области растёт.Заболеваемость COVID-19 в Тверской области растёт.
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В Тверской области число заболевших по данным на утро 25 апреля 2020 года составило 412 человека, это плюс 29 новых больных COVID-19 за сутки. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Накануне вечером стало известно, что выздоровели и выписаны еще 9 человек, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция. Ранее были выписаны 15 жителей Верхневолжья, выздоровевшие после коронавируса. Всего от инфекции излечились 24 пациента.

На наличие короновирусной инфекции в регионе обследовано более 20 тысяч человек.

С сегодняшнего дня в Твери заработают предприятия сферы обслуживания и промтовары.

Людей на улицах станет больше. Берегите себя! Носите маски, соблюдайте социальную дистанцию и пользуйтесь дезинфекторами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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