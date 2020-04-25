Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 25 апреля 2020 года: 29 новых случаев за сутки
В Тверской области число заболевших по данным на утро 25 апреля 2020 года составило 412 человека, это плюс 29 новых больных COVID-19 за сутки. Об этом сообщает региональный оперштаб.
Накануне вечером стало известно, что выздоровели и выписаны еще 9 человек, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция. Ранее были выписаны 15 жителей Верхневолжья, выздоровевшие после коронавируса. Всего от инфекции излечились 24 пациента.
На наличие короновирусной инфекции в регионе обследовано более 20 тысяч человек.
С сегодняшнего дня в Твери заработают предприятия сферы обслуживания и промтовары.
Людей на улицах станет больше. Берегите себя! Носите маски, соблюдайте социальную дистанцию и пользуйтесь дезинфекторами.
ИСТОЧНИК KP.RU
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