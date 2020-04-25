Коронавирус в Твери, последние новости на 25 апреля 2020 года: сразу 9 человек излечились от COVID-19, промтовары и парикмахерские снова заработали

На утро 25 апреля в Тверской области официально зарегистрировано 412 человек с диагнозом коронавирус.

24 пациента с COVID-19 уже выздоровели, остальные на лечении. Сразу о девяти выздоровевших пациентах сообщил накануне вечером региональный оперштаб.

Есть и другие статистические данные: в большинстве случаев болезнь протекает бессимптомно, 60% заболевших – люди в возрасте от 30 до 60 лет. На коронавирус в регионе протестировано свыше 20 тысяч человек.

С сегодняшнего дня снова начнут работать предприятия сферы бытовых услуг – химчистки и прачечные, нотариальные конторы, несколько подразделений МФЦ и др. При обязательном соблюдении всех санитарных предписаний.

В связи с этим на улицах станет больше народа. Индекс самоизоляции Яндекс в Твери и так был низким в последнее время - колебался у отметки 2 по 5-бальной шкале. Это означает, что на улицах было много людей. Посмотрим, что покажут сегодняшние замеры самоизоляции.

По сообщениям властей региона, в учреждения здравоохранения Верхневолжья уже поставлено 25 аппаратов ИВЛ, более 240 медицинских многофункциональных кроватей, дефибрилляторы, мониторы, увлажнители кислорода и другая техника. Всего будет закуплен 181 аппарат ИВЛ.

Продуктовые наборы школьникам продолжают выдавать в школах- сейчас выдаётся комплект на предстоящие две недели - до конца апреля. Уточнить, когда можно забрать продукты, родители учащихся могут в школах.

Напомним, Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности - с момента диагностирования первого случая заражения коронавирусом.