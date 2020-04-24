Продуктовый набор школьника Твери 2020: состав, когда и где выдают

Школьникам Твери, а они сейчас на дистанционке из-за эпидемии коронавируса, продолжают выдавать продуктовые наборы. Две недели назад родителям школьников такие наборы, рассчитанные на две недели, уже раздавали - теперь снова выдают. Набор продуктов рассчитан на 12 дней до конца апреля.

Как поясняют в горадминистрации-положенные детям завтраки и обеды выдают родителям в виде наборов из долгохранящихся продуктов. Продуктовые наборы делятся на два вида. Для детей с 1 по 4 классы в школах были предусмотрены завтраки. Им выдают наборы, которые включают в себя молоко, сок, готовый завтрак, рис, печенье, сгущёнку и кукурузные хлопья.

Для детей из малообеспеченных семей были предусмотрены обеды. Продуктовый набор для них состоит из мясных консервов, гречки, риса, макарон, сгущёнки, сока, молока, готового завтрака, печенья и чая.

Всего тверским школьникам раздадут 23 798 продуктовых наборов: 21 179 для младших школьников и 2619 – для детей из семей в трудной жизненной ситуации.

Как получить: в каждой школе сформировано расписание выдачи продуктов для разных классов. Если нет контактов своей школы, можно заглянуть на сайт https://school.tver.ru/ - здесь есть подробное расписание выдачи.