2020-04-24T18:05:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Продуктовый набор школьника Твери 2020: состав, когда и где выдают

В школах Твери продолжают выдавать продуктовые наборы для школьников
Алина ПЕТРОВА
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Второй этап выдачи продуктовых наборов школьников начался в Твери. Фото: администрация ТвериВторой этап выдачи продуктовых наборов школьников начался в Твери. Фото: администрация Твери
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Школьникам Твери, а они сейчас на дистанционке из-за эпидемии коронавируса, продолжают выдавать продуктовые наборы. Две недели назад родителям школьников такие наборы, рассчитанные на две недели, уже раздавали - теперь снова выдают. Набор продуктов рассчитан на 12 дней до конца апреля.

Как поясняют в горадминистрации-положенные детям завтраки и обеды выдают родителям в виде наборов из долгохранящихся продуктов. Продуктовые наборы делятся на два вида. Для детей с 1 по 4 классы в школах были предусмотрены завтраки. Им выдают наборы, которые включают в себя молоко, сок, готовый завтрак, рис, печенье, сгущёнку и кукурузные хлопья.

Для детей из малообеспеченных семей были предусмотрены обеды. Продуктовый набор для них состоит из мясных консервов, гречки, риса, макарон, сгущёнки, сока, молока, готового завтрака, печенья и чая.

Всего тверским школьникам раздадут 23 798 продуктовых наборов: 21 179 для младших школьников и 2619 – для детей из семей в трудной жизненной ситуации.

Как получить: в каждой школе сформировано расписание выдачи продуктов для разных классов. Если нет контактов своей школы, можно заглянуть на сайт https://school.tver.ru/ - здесь есть подробное расписание выдачи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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