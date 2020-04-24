Список предприятий, которым разрешат работать в Твери с 25 апреля 2020
Постепенно в Твери начнут снимать ограничения по работе предприятий, которые были введены из-за ситуации с распространением коронавируса.
Бизнесменам придется соблюдать все санитарные требования и быть готовыми к внеплановым проверкам. Об этом в прямом телеэфире 23 апреля говорил губернатор Игорь Руденя.
С 25 апреля снова начнут работать предприятия сферы бытовых услуг – химчистки и прачечные, парикмахерские, нотариальные конторы, несколько подразделений МФЦ. Первыми будут открыты четыре МФЦ в Твери, потом начнут работать– Вышний Волочек, Торжок, Ржев, Старица, Бежецк, Удомля и до 30 апреля откроются порядка 12 МФЦ.
Так же власти приняли решение о возобновлении работы магазинов промтоваров, в том числе одежды, обуви, мебели, текстильных изделий, спортивных, рыболовных, книжных и канцелярских, цветочных магазинов, магазинов компьютерного, электронного и оптического оборудования.
Магазинам придётся строго соблюдать правила, предписываемые Роспотребнадзором в условиях пандемии.
Напомним, с 17 марта в Тверской области действует режим повышенной готовности, на 24 апреля COVID-19 подтверждён у 412 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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