2020-04-24T16:21:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Список предприятий, которым разрешат работать в Твери с 25 апреля 2020

Работу смогут возобновить предприятия сферы услуг и промтовары
Алина ПЕТРОВА
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..Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Постепенно в Твери начнут снимать ограничения по работе предприятий, которые были введены из-за ситуации с распространением коронавируса.

Бизнесменам придется соблюдать все санитарные требования и быть готовыми к внеплановым проверкам. Об этом в прямом телеэфире 23 апреля говорил губернатор Игорь Руденя.

С 25 апреля снова начнут работать предприятия сферы бытовых услуг – химчистки и прачечные, парикмахерские, нотариальные конторы, несколько подразделений МФЦ. Первыми будут открыты четыре МФЦ в Твери, потом начнут работать– Вышний Волочек, Торжок, Ржев, Старица, Бежецк, Удомля и до 30 апреля откроются порядка 12 МФЦ.

Так же власти приняли решение о возобновлении работы магазинов промтоваров, в том числе одежды, обуви, мебели, текстильных изделий, спортивных, рыболовных, книжных и канцелярских, цветочных магазинов, магазинов компьютерного, электронного и оптического оборудования.

Магазинам придётся строго соблюдать правила, предписываемые Роспотребнадзором в условиях пандемии.

Напомним, с 17 марта в Тверской области действует режим повышенной готовности, на 24 апреля COVID-19 подтверждён у 412 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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