2020-04-23T22:53:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Когда в Твери заработают маникюрные салоны и МФЦ: губернатор назвал дату

Губернатор Игорь Руденя в телеэфире рассказал, какие предприятия возобновят работу в Твери
Алина ПЕТРОВА
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Игорь Руденя в телеэфире рассказал, когда возобновят работу предприятия сферы услуг. Фото: ПТОИгорь Руденя в телеэфире рассказал, когда возобновят работу предприятия сферы услуг. Фото: ПТО
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В прямом телеэфире вечером 23 апреля губернатор Игорь Руденя пояснил, какие предприятия вскоре возобновят работу в Твери.

С 25 апреля снова начнут работать предприятия сферы бытовых услуг – химчистки и прачечные, нотариальные конторы, несколько подразделений МФЦ. К концу месяца их количество увеличится. Губернатор пояснил:

– Это даст возможность бизнесу и физическим лицам оформлять необходимые документы.

При этом к магазинам есть ряд санитарных требований. Площадь торговых точек не должна превышать 700 квадратных метров, должен быть отдельный вход. Маски и санитайзеры - у продавцов, соблюдение социальной дистанции - для покупателей. Ряд других требований.

Напомним, режим повышенной готовности в связи с эпидемией коронавируса в регионе действует с 17 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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