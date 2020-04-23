Когда в Твери заработают маникюрные салоны и МФЦ: губернатор назвал дату

В прямом телеэфире вечером 23 апреля губернатор Игорь Руденя пояснил, какие предприятия вскоре возобновят работу в Твери.

С 25 апреля снова начнут работать предприятия сферы бытовых услуг – химчистки и прачечные, нотариальные конторы, несколько подразделений МФЦ. К концу месяца их количество увеличится. Губернатор пояснил:

– Это даст возможность бизнесу и физическим лицам оформлять необходимые документы.

При этом к магазинам есть ряд санитарных требований. Площадь торговых точек не должна превышать 700 квадратных метров, должен быть отдельный вход. Маски и санитайзеры - у продавцов, соблюдение социальной дистанции - для покупателей. Ряд других требований.

Напомним, режим повышенной готовности в связи с эпидемией коронавируса в регионе действует с 17 марта.