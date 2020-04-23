Когда в Твери заработают маникюрные салоны и МФЦ: губернатор назвал дату
В прямом телеэфире вечером 23 апреля губернатор Игорь Руденя пояснил, какие предприятия вскоре возобновят работу в Твери.
С 25 апреля снова начнут работать предприятия сферы бытовых услуг – химчистки и прачечные, нотариальные конторы, несколько подразделений МФЦ. К концу месяца их количество увеличится. Губернатор пояснил:
– Это даст возможность бизнесу и физическим лицам оформлять необходимые документы.
При этом к магазинам есть ряд санитарных требований. Площадь торговых точек не должна превышать 700 квадратных метров, должен быть отдельный вход. Маски и санитайзеры - у продавцов, соблюдение социальной дистанции - для покупателей. Ряд других требований.
Напомним, режим повышенной готовности в связи с эпидемией коронавируса в регионе действует с 17 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU
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