«Каждый день, приходя на работу, меряем температуру»: Губернатор Тверской области Игорь Руденя в телеэфире о мерах борьбы с коронавирусом в регионе

Вечером 23 апреля губернатор Игорь Руденя вновь выступил в прямом эфире телеканала «Россия 24» (Тверь).

Во первых, губернатор признал, что эпидемиологическая ситуация в регионе непростая.

– Есть прирост, сегодня количество установленных заболевших коронавирусом на данный момент составляет 383 человек, из них на госпитальном режиме находится около 200 человек. Это те люди, которые просто находятся под наблюдением, 12 человек находятся в режиме интенсивной терапии, – сказал Игорь Руденя.

Говоря о возрасте заболевших коронавирусом, губернатор сообщил, что большинство из них – 53% – это люди, которым от от 30 до 60 лет. 27% – старше 60 лет. 11% заболевших – граждане в возрасте от 18 до 30 лет, 9% – до 18 лет.

Губернатор заметил, что сегодня в регионе делается достаточно большое количество тестов.

Сам Игорь Руденя также проходил тестирование на коронавирус, причём не один раз.

– Да, мы делаем это постоянно – я и мои коллеги. У нас такая работа, что мы постоянно общаемся с людьми. Очень важно, чтобы мы не были ни носителями вируса, ни заболевшими. Каждый день на работе мы измеряем температуру, – сказал глава региона.

Губернатор ответил на вопрос о доступности медицинских масок для жителей муниципалитетов. По словам Игоря Рудени, благодаря принятым мерам сейчас большинство аптек региона включились в работу по приобретению масок.

Губернатор рассказал про выплаты надбавок медикам:

– Повышенные выплаты начисляются с 1 апреля, первые стимулирующие выплаты будут произведены до 1 мая.

Игорь Руденя также рассказал, что с 25 апреля снова заработают предприятия сферы бытовых услуг – химчистки и прачечные. То же самое касается нотариальных контор. Также с понедельника начнут открываться подразделения МФЦ.

– Это даст возможность бизнесу и физическим лицам оформлять необходимые документы, – пояснил глава региона.

Также разрешено начать работу с 25 апреля магазинам по продаже книг и канцтоваров, товаров для рыбалки и спорта, одежды и обуви, цветов и косметических салонов, даже тех, где делают маникюр.

При этом губернатор подчеркнул, что в этих магазинах должны будут строго выполняться все санитарные меры. Площадь торговых объектов не должна превышать 700 кв м. Все продавцы обязаны быть в масках, обеспечены антисептиками.

На вопрос, почему губернатор сам порой появлялся без маски, Игорь Руденя ответил, что там, где средства защиты необходимы, он обязательно использует маску. Как например, сегодня при осмотре открывшейся детской поликлиники в Твери.