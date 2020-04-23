2020-04-23T18:53:15+03:00
Общество

«Это не коронавирус, это сумасшествие»: Предприниматели покидают торговый центр «Рубин», не договорившись о плате за аренду

Магазины несут серьёзные убытки, и не только от вынужденного простоя
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Предприниматели пакуют вещи и готовятся съезжать с привычных площадей в ТЦ "Рубин".Предприниматели пакуют вещи и готовятся съезжать с привычных площадей в ТЦ "Рубин".Фото: Виктория ТУШКОВА
Изменить размер текста:

Торговля в большинстве магазинов, арендующих площади в ТЦ «Рубин», остановилась в конце марта 2020 года, когда в регионе ввели режим повышенной готовности.

Последствия для предпринимателей были ожидаемы: выручки нет уже почти целый месяц, а платить работникам и вносить арендную плату необходимо.

- Когда магазины закрылись, мы с другими арендаторами написали петицию руководству торгового центра с просьбой снизить нам арендную плату на время, пока магазины закрыты, - рассказала директор магазина брендовой одежды Лариса Попова, которую корреспонденты «КП»-Тверь» застали пакующей вещи и торговое оборудование. - Пока нет торговли, мы готовы платить 10% от обычной аренды и гасить коммунальные платежи. Но нам отказали. Хотя в других торговых центрах идут на уступки и договориться удаётся. Варианты, которые обозначило нам руководство ТЦ «Рубин», совершенно неподъёмные. Это огромные суммы.

Все магазины, за исключением продуктовых и работающих на доставку, закрыты уже почти месяц. Фото: Виктория ТУШКОВА

Все магазины, за исключением продуктовых и работающих на доставку, закрыты уже почти месяц.Фото: Виктория ТУШКОВА

Работникам пришлось платить зарплату из собственного кармана, говорит Лариса. Аренда за март тоже погашена полностью. Не найдя консенсуса в вопросе дальнейшей оплаты, Лариса готова была съехать с площади, но, по её словам, ей не давали этого сделать: требовали заплатить за апрель.

Попав в магазин впервые после его закрытия 23 апреля, Лариса обнаружила нераспроданный товар испорченным.

- Это не коронавирус, это сумасшествие! В торговом центре начали ремонт, не поставив нас в известность. Наш магазин засыпало бетонной пылью! Пострадал весь товар, что находился здесь: и тот, что вывешен в торговом зале, и тот, что лежал в подсобке! - говорит женщина и демонстрирует недешёвые платья и жакеты, покрытые серым слоем строительной пыли. - Теперь это всё просто невозможно продать. Эту пыль просто так не отчистить, а после химчистки вещи перейдут в категорию б/у. Их уже не продашь даже по закупочной цене.

За период, что магазин не работает, товар засыпало строительной пылью. Фото: Виктория ТУШКОВА

За период, что магазин не работает, товар засыпало строительной пылью.Фото: Виктория ТУШКОВА

Лариса с помощниками ликвидируют магазин полностью: выносят испачканные вещи, вешалки и манекены, снимают пластиковую обшивку со стен помещения.

- Пока мы просто пытаемся спасти товарно-материальные запасы, всё, что сможем. Что делать дальше, не знаем, - говорит Лариса. - Будем обращаться к юристу.

Мнение арендодателя узнать пока не удалось. Но чтобы прояснить позицию второй стороны, «КП»-Тверь» договорилась о встрече с руководством компании. Так что, следите за публикациями.

Владельцы магазина одежды хотят вывезти с территории всё, что смогут. Фото: Виктория ТУШКОВА

Владельцы магазина одежды хотят вывезти с территории всё, что смогут.Фото: Виктория ТУШКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Отключили свет за неуплату, едят с помойки, плачут от одиночества»: волонтеры рассказали, как в карантин выживают старики
Корреспондент «КП» поработала волонтером, развозящим продукты пенсионерам на самоизоляции. И увидела - к некоторым «нуждающимся» волонтер приезжает одновременно с … курьером из «Макдональдса»
Более двух тысяч человек прислали заявки на участие в Открытом Всероссийском онлайн-фестивале «Спасибо за Победу!»
В преддверии приближающегося 75-летия победы в Великой Отечественной телеканал «ПОБЕДА», запустил творческий онлайн-конкурс, который объединяет тысячи людей из разных стран мира
Новости 24
Срочного пациента доставили в Тверь вертолетом санавиации МЧС
Фантомное предприятие по производству сыра выявили в Тверской области
В Твери священники придут в больницы для причащения пациентов с коронавирусом
Коронавирус в Тверской области: Медикам закупят маски и респираторы
В Тверской области водители устроили драку на перекрестке
Женщину с инфарктом доставили на вертолете из Удомли в Тверь
Бешеная собака покусала ребенка в Тверской области
В три раза взвинтили цены на антисептики аптеки в Твери
Женщина обокрала знакомого в Твери и потратила его деньги на собственные нужды
Новая детская поликлиника открылась в Твери
В Тверской области завели уголовное дело на браконьера-рыболова
По решению суда с замдиректора тверского колледжа взыщут более двух млн рублей
Житель Тверской области заплатит штраф за фейк о коронавирусе
Медработников начали заселять в гостиницы и пансионаты Твери
Трое мужчин оштрафованы за то, что гуляли по пляжу в Твери
Семь дач и жилой дом сгорели в деревне в Тверской области
В Твери 40-летний мужчина попался на краже продуктов из гипермаркета
Мастерицы из Тверской области сшили дизайнерскую маску для депутата Госдумы РФ Светланы Максимовой
С приусадебного участка жителя Тверской области украли автомобильный прицеп