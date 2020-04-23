«Это не коронавирус, это сумасшествие»: Предприниматели покидают торговый центр «Рубин», не договорившись о плате за аренду

Торговля в большинстве магазинов, арендующих площади в ТЦ «Рубин», остановилась в конце марта 2020 года, когда в регионе ввели режим повышенной готовности.

Последствия для предпринимателей были ожидаемы: выручки нет уже почти целый месяц, а платить работникам и вносить арендную плату необходимо.

- Когда магазины закрылись, мы с другими арендаторами написали петицию руководству торгового центра с просьбой снизить нам арендную плату на время, пока магазины закрыты, - рассказала директор магазина брендовой одежды Лариса Попова, которую корреспонденты «КП»-Тверь» застали пакующей вещи и торговое оборудование. - Пока нет торговли, мы готовы платить 10% от обычной аренды и гасить коммунальные платежи. Но нам отказали. Хотя в других торговых центрах идут на уступки и договориться удаётся. Варианты, которые обозначило нам руководство ТЦ «Рубин», совершенно неподъёмные. Это огромные суммы.

Все магазины, за исключением продуктовых и работающих на доставку, закрыты уже почти месяц.Фото: Виктория ТУШКОВА

Работникам пришлось платить зарплату из собственного кармана, говорит Лариса. Аренда за март тоже погашена полностью. Не найдя консенсуса в вопросе дальнейшей оплаты, Лариса готова была съехать с площади, но, по её словам, ей не давали этого сделать: требовали заплатить за апрель.

Попав в магазин впервые после его закрытия 23 апреля, Лариса обнаружила нераспроданный товар испорченным.

- Это не коронавирус, это сумасшествие! В торговом центре начали ремонт, не поставив нас в известность. Наш магазин засыпало бетонной пылью! Пострадал весь товар, что находился здесь: и тот, что вывешен в торговом зале, и тот, что лежал в подсобке! - говорит женщина и демонстрирует недешёвые платья и жакеты, покрытые серым слоем строительной пыли. - Теперь это всё просто невозможно продать. Эту пыль просто так не отчистить, а после химчистки вещи перейдут в категорию б/у. Их уже не продашь даже по закупочной цене.

За период, что магазин не работает, товар засыпало строительной пылью.Фото: Виктория ТУШКОВА

Лариса с помощниками ликвидируют магазин полностью: выносят испачканные вещи, вешалки и манекены, снимают пластиковую обшивку со стен помещения.

- Пока мы просто пытаемся спасти товарно-материальные запасы, всё, что сможем. Что делать дальше, не знаем, - говорит Лариса. - Будем обращаться к юристу.

Мнение арендодателя узнать пока не удалось. Но чтобы прояснить позицию второй стороны, «КП»-Тверь» договорилась о встрече с руководством компании. Так что, следите за публикациями.