Досуг-онлайн с 23 по 30 апреля в Твери: Библионочь, о любви на разных языках и "Ленинградская мадонна"

Говорить, что во время самоизоляции не проходит никаких мероприятий, будет неправдой. Напротив, с каждым днем все больше форматов, идей и предложений переходит в режим онлайн.

Впрочем, мы все хотим верить, что самоизоляция, пусть и украшенная богатыми культурными событиями, все-таки мера временная. Ведь живое общение ничто не заменит.

АКЦИИ

Библионочь

Ежегодная всероссийская акция «Библионочь» впервые пройдет в режиме онлайн-марафона. Причина известная - распространение коронавирусной инфекции. В связи с этим всё состоится, но дистанционно.

Тема акции в этом году – «Память нашей Победы».

25 апреля на официальной странице акции (где сегодня представлены интересные факты из истории литературы, электронные книги и аудиоверсии русской классики, ценные советы от писателей и лекции) будут идти прямые трансляции мастер-классов, тематических лекций, поэтических чтений.

Заглянуть на огонек 25 апреля с 19.00 до 23.00 приглашает и тверская библиотека имени Герцена.

- В этот вечер вас будут ждать публикации с мастер-классами, чтениями произведений на тему войны, книжными обзорами, тематическими фильмами и многое другое. Заходите! - рассказывают сотрудники библиотеки.

Библионочь пройдет онлайн впервые. Фото: с сайта biblionight.culture.ru

ПРАЗДНИКИ

Ко дню Великой Победы

- Всероссийский театральный фестиваль «Крылья Победы»,

С 20 по 25 апреля в Орле в театре «Свободное пространство» должен был проходить Всероссийский театральный фестиваль «Крылья Победы», посвященный 75-летию Великой Победы.

Было заявлено десять театров из девяти городов России. В их числе и тверской ТЮЗ со спектаклем «Ленинградская мадонна».

- Время внесло свои коррективы и теперь мы #сидимдома, - отмечают организаторы - Но театры страны распахнули свои виртуальные двери для любимых зрителей и объединились в интернет-пространстве в челлендже #театрывместе.

Итак, по 25 апреля, каждый день, в социальных сетях десяти российских театров зрители смогут увидеть #фестивальКрыльяПобедыонлайн и познакомиться с участниками фестиваля.

Показ спектакля тверского ТЮЗа пройдет 24 апреля в 12.00. Найти трансляции можно по хештегу.

Найти трансляции можно по хештегу фестиваля. Фото: Тверской ТЮЗ

Виртуальная выставка «Помнит мир спасенный»

Тверская областная картинная галерея представляет виртуальную выставку «Помнит мир спасенный. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Фотографии 60-80-х годов XX в. из архива Тверского фотоклуба». В экспозиции собраны пронзительные черно-белые фотографии прошлых лет. Их объединяет одна тема - война. Хотя её и нет на снимках.

Наиболее ранние работы, представленные на выставке - «Первый День Победы в Калинине» Георгия Скарлотова и «Портрет фронтовика Евгения Петрова», выполненный Львом Михновским в 1965 году. На выставке также представлены авторские отпечатки 1970-80-х годов Владимира Рыбкина (Ржев), Халипа Махмудова (Вышний Волочек), Льва Блинова (Осташков), Владимира Коробова (Лихославль).

Увидеть её можно на сайте Тверской областной картинной галереи.

Одна из работ. Фото: Лев Блинов, 1975 год

ТЕАТРЫ

Театр-студия «Премьер» приглашает на онлайн-показы своих лучших спектаклей. Ссылки на показы в группе театра в соцсетях (https://vk.com/premiertver).

24 апреля в 19:00 - онлайн-показ мюзикла "Алые паруса". Рано овдовевшей бывший матрос Лонгрен живёт вдвоём со своей маленькой дочкой Ассоль в приморском селении под названием Каперна. Но однажды Ассоль встречает путешественника Эгля, который обещает девочке, что к ней приедет принц на корабле под алыми парусами...

25 апреля в 12:00 – онлайн-показ музыкального детектива "Две стрелы".

Зрителям предстоит погрузиться в постапокалиптический мир, очень похожий на наш. Здесь есть свои герои и предатели, люди боя и ораторы, здесь бушуют самые обычные человеческие страсти. И в этом нет ничего странного, ведь люди всегда остаются людьми, в какую бы эпоху они ни жили...

КОНЦЕРТЫ

Тверская областная академическая филармония приглашает

Тверская филармония предлагаем вниманию горожан график онлайн-трансляций наиболее ярких и запоминающихся музыкальных программ. Каждый сможет найти на таких «виртуальных» концертах что-нибудь на свой вкус.

24 апреля в 14:00 - Детский абонемент «Музыкальный вагон».

26 апреля в 16:00 - «О любви на разных языках».

28 апреля в 14:00 - Детский абонемент «Путешествие в мир оркестра».

30 апреля в 16:00 - «Ирония судьбы...» к 85-летию со дня рождения М. Таривердиева.

Ссылки на YouTube канал будут опубликованы в социальных сетях Тверской филармонии в день проведения трансляций за несколько часов до их начала. Например, здесь.

Абонементы на следующий сезон

АБОНЕМЕНТЫ Тверской филармонии 84-го концертного сезона 20/21. Внимание! В период до 31 мая на абонементы №№ 1-6 и абонемент «Камерата+» скидка 20%. Количество абонементов ограничено! ВПЕРВЫЕ! Продажа ОНЛАЙН! Приобретайте абонементы на сайте филармонии! Подробности в кассе (4822) 34-64-34 и на сайте!

Премьера песни группы «VИТАМИN B»

Тверская Группа «VИТАМИN B» не отчаивается в условиях самоизоляции и занимается творчеством, причем плодотворно. Итогом этого стала новая песня «Сделаем громче».

- Новая песня - о чувствах, которые можно выразить в танце. Мы предлагаем всем сделать звук погромче и зарядиться нашей звуковой волной, - приглашают талантливые ребята. - Очень ждём, когда закончится пандемия и мы сможем наконец-то встретиться с нашими дорогими зрителями! Всем желаем крепкого здоровья, набраться терпения и верить в лучшее! Слушайте хорошую музыку и заряжайтесь весенним воздухом! Ваши VИТАМИNКИ.

Скачать песню можно во всех стриминговых сервисах (iTunes, boom, YouTube music, Яндекс Музыка и др.), а также группа напоминает, что можно ставить лайки, комментировать и делать репосты. И не забывайте отмечать «VИТАМИN B».

Ссылка для скачивания.