«Я бы назвал это время прямой угрозой» - хирург-онколог, зам. главврача Центра им. Аваева Владислав Дубенский о работе во время пандемии

В период борьбы с распространением коронавирусной инфекции основное внимание привлечено к работе врачей. Именно они сегодня находятся в эпицентре происходящего. Именно на них свалилась серьезная ответственность за наше здоровье. И именно им приходится сегодня решать все вопросы и проблемы, о которых еще полгода назад никто из нас даже не мог подумать.

Многим из них на время пришлось переквалифицироваться, что называется, на ходу. Впрочем, как они говорят сами, такого шага сегодня требует время.

Об этом и беседуем с врачом-дерматовенерологом, хирургом-онкологом, заместителем главного врача Центра имени Аваева по медицинской части, кандидатом медицинских наук Владиславом Валерьевичем Дубенским.

На звонок молодой ученый, профессор кафедры дерматовенерологии Тверского медуниверситета ответил только поздно вечером. До этого была работа. Задаю первый вопрос и понимаю, что беседую с сильно уставшим человеком.

- Моя работа сегодня в корне отличается от той, что было раньше (раньше - это всего лишь чуть более месяца назад, когда не был введен режим самоизоляции и о вирусе мы знали лишь из тревожных новостей из других стран - Ред.). До этого я занимался организацией приема в разных отделениях. Не секрет, что сейчас плановый прием пациентов снизился. Амбулаторный, например, я сегодня вообще не веду. И это, конечно, потеря для меня… Но я понимаю, что организационные задачи в настоящее время более важны.

Мы стараемся уберечь учреждение от внутренней вспышки, стараемся выявлять подобных пациентов и направлять их по месту жительства. С этой целью мы и проводим большое количество исследований в лаборатории, которая работает в круглосуточном режиме. А это и большая нагрузка, и большая ответственность. Поэтому и задачи изменились. Хотя учреждение давно многопрофильное, но диагностикой такой инфекции мы раньше не занимались.

- Как вы для себя оцениваете сегодняшнюю ситуацию?

- Обычной жизнью это точно нельзя назвать. Конечно, это проверка всех нас. Причем непростая. Бывает ли мне страшно? Бывает… При осознании масштабов количества заболевших. Но я стараюсь не думать об этом. Тут же понимаю, что необходимо ограничить информационный поток. Нельзя постоянно следить за количеством заболевших и погибших, так как это будет сказываться на нас негативно. А мы должны быть сосредоточены на работе и на том, чтобы выполнять важные задачи. Хочу заметить: глядя на своих коллег, я чувствую, что они действительно герои.

- Многие врачи сравнивают этот период с военным временем. Вы так считаете или нет?

- Я бы назвал это прямой угрозой. И в таких условиях мы раньше не работали. Сегодня мой рабочий день начинается в 8 утра и заканчивается после 20 часов. Но раз на раз не приходится. Можно ли назвать это стрессом? Скорее, опытом. Причем очень важным.

- Пытаетесь в свободное время хоть как-то отвлекаться? Есть ли у вас хобби?

- Прогулки - это сейчас нецелесообразно. А как такового хобби у меня нет. Ранее всё свободное время я посвящал книгам, причем преимущественно специальной медицинской литературе. Моя профессия и до этого была всей моей жизнью, а сейчас особенно. Только теперь и на книги времени не осталось. Даже вне работы всегда возникают какие-то вопросы, поэтому отвлечься достаточно трудно.

- Что вас сейчас вдохновляет, успокаивает, заставляет верить в лучшее?

- Данные общемировой статистики. Они говорят о том, что рано или поздно вирус будет уходить. Личных прогнозов у меня нет. Но, судя по тому, что страны открываются в среднем через три месяца после закрытия, я надеюсь, что и мы последуем этому примеру.

- Как думаете, чему нас научит это время?

- Я думаю, это будет зависеть от того, с какими результатами мы придем к окончанию пандемии. А если пофилософствовать, то уверен, что к этому привели результаты нашей прошлой жизни. Мы жили как-то легкомысленно и беззаботно - сплошные вечеринки и т.д. Думаю, сделаем выводы.

- Мы победим?

- (Впервые за весь разговор слышно, как Владислав Валерьевич улыбается.) Надежду терять точно нельзя. Мы, врачи, со своей стороны будем стараться делать для этого всё возможное. Ну а вы, пожалуйста, сидите дома!