Конец апреля в Твери будет холоднее нормы

«В апреле изменения погоды объединяют всех людей с людьми», - писала Белла Ахмадулина. Но сегодня это не про нас. Мы вынуждены самоизолироваться дома, а погода показывает не свойственное метущейся весне постоянство.

- В течение ближайшей недели днём будет +7…+9 градусов, на солнце, может, и чуть выше. Ночами - около нуля или небольшие заморозки, до -2. Апрель по-прежнему холоднее нормы, сейчас на 3-4 градуса, - рассказала «КП»-Тверь» доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - Каждый день облачно с прояснениями, местами небольшие осадки.

Атмосферное давление также ниже нормы. Начав снижаться с четверга, в субботу оно достигнет 735 мм рт. ст., потом немного подрастёт и в начале следующей недели притормозит на отметке около 742 миллиметров.

Ветром никаких потрясений нам тоже не надует: он стабильно гонит облака с северо-запада, лишь изредка меняя направление на западное. Скорость умеренная, 4 м/с.

Так что наслаждаемся спокойствием природы. Желательно из окна своего дома. Будьте здоровы!