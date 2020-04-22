2020-04-22T16:02:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тверской области: В какие больницы Твери завезли новые ИВЛ

Кроме ИВЛ будет поставлено и другое медоборудование
Александр ЖМУЛИН
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22 апреля В ОКБ и горбольницу №6 передали по 5 аппаратов ИВЛ. Фото: ПТО22 апреля В ОКБ и горбольницу №6 передали по 5 аппаратов ИВЛ. Фото: ПТО
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22 апреля утром в Тверскую городскую больницу № 6 привезли драгоценный груз - то медоборудование, что сейчас, в эпоху пандемии, актуально для большинства медучреждений. Речь об аппаратах искусственной вентиляции легких - ИВЛ. Они сейчас - реально на вес золота.

Горбольница № 6 - одна из нескольких клиник областной столицы, где развернуты госпитальные боксы для лечения заразившихся COVID-19. В медучреждение сегодня передано пять аппаратов.

Еще столько же отправили в областную клиническую больницу.

Это не первая и не последняя поставка. Ранее в 6-ю горбольницу уже передавали 10 аппаратов ИВЛ, а в ОКБ - три, а также аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

«КП»-Тверь» удалось получить комментарий главврача ОКБ Сергея Козлова.

- Пока для сегодняшней ситуации мы обеспечены достаточным количеством аппаратов ИВЛ, но, так как пик коронавируса еще не пройден, ждем дополнительных поставок, - заметил главврач. - Надеюсь, в будущем нам хватит ИВЛ для оказания эффективной медицинской помощи заразившимся.

Сергей Козлов еще сообщил, что запаса индивидуальных средств защиты для врачей также достаточно:

- С этим проблем нет и не будет: на днях нам должны передать еще партию индивидуальных средств защиты.

Добавим, что в регионе заключены контракты на поставку оборудования для лечения коронавируса. Как сообщили в областном правительстве, всего пока закупается более 760 единиц. Это 168 аппаратов ИВЛ, 400 увлажнителей, 97 прикроватных мониторов, а также аспираторы и шприцевые насосы.

Всего по плану региональных властей больницы Верхневолжья должны приобрести больше 1600 единиц медоборудования. На это выделяются федеральные и областные средства.

Чем предполагается оснащать клиники? Помимо ИВЛ это лабораторный инвентарь, лекарственные средства, пульсоксиметры, дефибрилляторы, аппараты многофункциональной ингаляционной анестезии для взрослых и детей, реанимационные кровати, бесконтактные термометры, анализаторы и многое другое.

В регионе также увеличивают коечный фонд для больных коронавирусом. Его планируется довести до 1380 кроватей.

На данный момент отделения для изоляции и лечения больных коронавирусной инфекцией в Твери созданы в горбольницах № 6 и № 1, Калининской ЦРБ, областной клинической больнице.

Идет работа по развертыванию госпитальной базы в Нелидовской, Зубцовской, Конаковской ЦРБ, Центральной медико-санитарной части № 141 ФМБА России в Удомле.

Койки для беременных женщин, заразившихся коронавирусом, создаются и в родильном доме № 2 Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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