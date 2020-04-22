Клещи в Твери 2020: как пройти вакцинацию от клещевого энцефалита и что делать, если укусил клещ

Клещи проснулись и удивились: а где же все? Если б эта шутка на тему коронавируса была правдивой, то за три апрельские недели кровопийцы не покусали бы более семидесяти человек в Тверской области. И это только те, кто попал в официальную статистику Роспотребнадзора.

- В середине апреля выезжал в район Тургиново и Пангино. Клещей просто тьма, - рассказал «КП»-Тверь» тверичанин Андрей Кервалидзе, подкрепив свои слова живописными фотографиями: вот клещ сидит на сухой веточке, а вот уже на штанине брюк.

Крошечные кровососы активизировались тогда, когда им и положено. А значит, пережидая коронавирус на любимой даче, нарушая режим самоизоляции на шашлычках и даже гуляя с собакой в ближайшем парке, необходимо помнить об опасности.

С сухих травинок и другой растительности клещи шустро перебираются к вам на одежду, а потом и под неё. Фото: Андрей Кервалидзе

Работаем на предотвращение

Клещи опасны инфекциями, которые они могут передать человеку. Самые распространённые у нас - боррелиоз (болезнь Лайма) и энцефалит, которые при неудачном стечении обстоятельств грозят инвалидностью и даже смертью.

Так что, отправляясь на лоно природы, одевайтесь правильно. Забудьте о моде, откажитесь от оголённых лодыжек - всё должно быть закрыто. Одежда предпочтительна светлая и без пёстрого рисунка: на такой клеща заметить легче.

В помощь вам также всевозможные спреи, аэрозоли и кремы от клещей. Их выбор сегодня велик, а купить можно в любом супермаркете или в аптеке. На этикетке должно быть указано, что это за средство: репеллент, акарицид или репеллент-акарицид.

Репелленты отпугивают клеща, заставляют покинуть зону, обработанную средством. Акарициды убивают насекомое. Репелленты-акарициды работают сразу по двум этим фронтам.

Вакцинация

Единственное средство, гарантирующее вашу безопасность от клещевого энцефалита, - вакцинация. Проводить её желательно заранее, ведь она проходит в два этапа. Интервал между первичной и повторной прививкой - от одного до семи месяцев. Иммунитет к клещевому энцефалиту гарантированно выработается через две недели после второй прививки.

Через год после прохождения вакцинации для поддержания иммунитета нужно будет сделать ещё одну прививку, однократно. А далее - по одной прививке каждые три года.

Можно ли пройти вакцинацию сейчас?

Прививки от клещевых инфекций в Твери делают в вакцинальном центре (Затверецкая набережная, дом 36, корпус 1). Но сейчас времена особые. Из-за ограничений в связи с коронавирусом работают только государственные медицинские учреждения, а остальные могут казывать лишь неотложную помощь.

- Повторная вакцинация против клещевого энцефалита попадает под категорию неотложной помощи, - сообщили по телефону вакцинального центра. - По неотложности мы принимаем по вторникам.

Если же вы только сейчас подумали о том, чтобы привиться против энцефалита, то получится это вряд ли. В вакцинальном центре не исключают, что будет разрешено начать полноценно принимать пациентов в мае, но пока это под большим вопросом. И даже если в мае вам удастся сделать первичную прививку, то понадобится подождать не меньше месяца, сделать повторную, и лишь по истечении двух недель после неё выработается иммунитет.

Если клещ укусил

Если кровопийца к вам всё-таки присосался, а вакцинацию вы пройти не успели, в течение 72–96 часов после укуса вам необходимо сделать укол иммуноглобулина человека. За этим следует обратиться в медучреждение.

Дело не дешёвое. Количество иммуноглобулина рассчитывается следующим образом: 1 мл на 10 кг массы тела. Миллилитр иммуноглобулина в медицинском центре обойдётся вам в сумму порядка 800 рублей. Аптеки предлагают приобрести 10 ампул по 1 мл по цене около 6 000 рублей.

Поэтому, перед тем как бежать на укол, лучше исследовать клеща на наличие вируса. Сделать это можно в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Тверской области по адресу: Тверь, проезд Дарвина, дом 13.

Лаборатория работает, клещей принимают с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, в субботу - с 9:00 до 13:00. Важно всё сделать оперативно, чтобы успеть принести в лабораторию живого клеща и, в случае если он окажется заражённым, вовремя провести серопрофилактику (уколоть иммуноглобулин).

Результаты анализа будут готовы в течение суток. Исследование клеща на энцефалит обойдётся в сумму до 500 рублей, а на четыре инфекции, которые может переносить клещ (энцефалит, боррелиоз, эрлихиоз, анаплазмоз), - порядка 900 рублей.

Привитым людям введение иммуноглобулина при укусе клеща не требуется. Но помните: вакцинированным вы считаетесь только по истечении двух недель со второй прививки!

Казнить нельзя!

Да, клеща придётся помиловать. Но лишь на время: чтобы специалисты могли сделать анализ, клещ необходим живой. Дабы сохранить кровопийце жизнь, аккуратно удалите его с тела и поместите в закрытую ёмкость на влажный кусочек ваты или марли. Не

можете удалить клеща сами - обратитесь за помощью в ближайшее работающее медучреждение.

Домашние животные

Позаботиться необходимо и о них. Клещ может заразить собаку пироплазмозом. Это очень тяжёлое и опасное заболевание, которое развивается достаточно быстро. Существуют и другие клещевые инфекции, опасные для кошек и собак. А учитывая, что не всякого клеща удаётся обнаружить в шерсти животного сразу, болезнь можно запустить и поставить жизнь питомца под угрозу.

Потому - сходите в ближайший зоомагазин (они сейчас работают) и купите капли от клещей для своего пушистого друга.