2020-04-22T15:36:45+03:00
Общество

Yota расширяет розничный канал продаж

С 22 апреля в Твери SIM-карты Yota для смартфона доступны для покупки в салонах связи “МегаФон”
Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
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Таким образом, в розничной сети “МегаФон” будет представлен практически полный ассортимент продуктов Yota: SIM-карты для смартфона и планшета, а также модемы и роутеры.

В салонах связи будут оборудованы полки со специальным обозначением Yota, а продавцы смогут подробно проконсультировать и посоветовать наиболее подходящий клиенту продукт.

«Мы стремимся быть максимально доступными для клиентов, особенно в связи с повышенным спросом на мобильную связь и интернет. Так, например, за последнее время объем онлайн-продаж SIM-карт Yota для смартфона вырос на 35%. Благодаря сотрудничеству с “МегаФон” мы увеличиваем свое присутствие в российских розничных сетях на 2000 торговых точек. При этом продукты Yota уже представлены более чем в 8500 партнерских точках продаж помимо собственной розницы», - комментирует директор департамента развития партнерских отношений Yota Анна Шинкарёва.

ИСТОЧНИК KP.RU

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