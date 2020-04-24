2020-04-24T00:22:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Твери, последние новости на 24 апреля 2020 года: маникюрные салоны заработают, заражённых на вагонзаводе нет, а губернатор регулярно тестируется на COVID-19

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Твери на 24 апреля - вся самая актуальная информация на эту минуту - в нашем материале
Алина ПЕТРОВА
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На заводе нет массовых заражений коронавирусом - заверил губернатор Игорь Руденя. Фото: пресс-Служба ТВЗНа заводе нет массовых заражений коронавирусом - заверил губернатор Игорь Руденя. Фото: пресс-Служба ТВЗ
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На утро 24 апреля в Тверской области официально зарегистрировано 383 человека с диагнозом коронавирус.

15 пациентов с COVID-19 уже выздоровели, остальные на лечении, причём, как сообщает региональный оперштаб, в большинстве случаев болезнь протекает бессимптомно.

Напомним, в Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности - с момента диагностирования первого случая заражения коронавирусом.

Основным ньюсмейкером новостной повестки минувшего вечера стал губернатор Игорь Руденя, который с началом эпидемии регулярно в эфире гостелеканала рассказывает о ситуации с распространением в регионе COVID-19.

Из интересного: он и сотрудники областного правительства регулярно проходят тесты на коронавирус, важно вовремя вывести заражённого из коллектива. Почему не носит маску постоянно при посещении публичных мест? Ответил, надевает, когда того требует ситуация.

О слухах о массовых заражениях рабочих Тверского вагонзавода : это неправда.

С 25 апреля снова начнут работать предприятия сферы бытовых услуг – химчистки и прачечные, нотариальные конторы, несколько подразделений МФЦ. При обязательном соблюдении всех санитарных предписаний. Кстати, это решение активно обсуждалось в тверском сегменте интернета - в большинстве своём пользователи его поддержали. Ведь умереть можно не только от коронавируса, но и от голода.

Ещё: Игорь Руденя призвал жителей региона доверять достоверной информации о ситуации с коронавирусом: объективные данные публикуются на официальном сайте правительства Тверской области в разделе «Стопкоронавирус», страницах и в группах в социальных сетях, на портале Стопкоронавирус.рф.

Назвал губернатор и возраст, в котором чаще всего болеют в регионе COVID-19. Порядка 60% заболевших – люди в возрасте от 30 до 60 лет. На втором месте граждане старше 60 лет– около 27-30%, пациентов моложе 18 лет – всего несколько процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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