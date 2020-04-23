Карта распространения COVID-19 в Тверской области: районы, где проживают инфицированные и число заболевших 23 апреля

Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки. Всего на настоящее время в регионе подтверждено 383 случая заболевания COVID-19. Плюс 27 заболевших за сутки. 15 заболевших выздоровели и выписаны из больницы. Остальные - на лечении. Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований: всего заболевших в Твери - 112 человек. Причём, за минувшие сутки новых заболевших в областной столице нет. На втором месте: Конаковский район - 99 заболевших, на третьем месте Кимры - здесь 80 человек.

Далее по списку:

По 11 инфицированных в Старицком и Лихославльском, Кимрском районах.

9 инфицированных в Зубовском районе.

6 человек больны в Удомельском городском округе, Вышневолоцкий районе.

По 4 заражённых во Ржеве, Торжке, Бологовском и Калининском районах.

Трое больных COVID-19 в Бежецком районе.

По два больных в Весьегонском муниципальном округе, Селижаровском, Жарковском, Спировском, Торжокский, Калязинском, Максатихинском районах.

По одному больному в Осташковском, Андреапольском, Краснохолмском, Лесном, Рамешковском.