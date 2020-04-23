Коронавирус в Твери, последние новости на 23 апреля 2020 года: у большинства инфицированных болезнь протекает бессимптомно

На утро 23 апреля в Тверской области официально зарегистрировано 356 больных с диагнозом коронавирус. 15 пациентов с COVID-19 уже выздоровели, остальные лечатся. Напомним, Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности - с момента диагностирования первого случая заражения коронавирусом.

- Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления, - поясняют в региональном оперштабе.

Продолжается оснащение больниц и медперсонала средствами защиты и спецтехникой, используемой при работе с больными с коронавирусом.

Для медицинских работников региона закуплено почти 400 тысяч средств индивидуальной защиты, сообщают власти региона.

Это более 334 тыс. медицинских масок, порядка 30 тыс. пар перчаток, 10 тыс. респираторов, свыше 5300 защитных костюмов, более 2200 медицинских защитных очков, а также хлорсодержащие дезинфицирующие средства и пластиковые защитные экраны. Ещё хорошая новость: в Тверской области налажено производство комплектующих для ИВЛ.

ПАО «Электромеханика» во Ржеве уже отгрузило первые 50 деталей, которые используются для аппаратов искусственной вентиляции легких и оборудования коек с кислородом. Запланирована отгрузка еще 50 единиц для областной клинической больницы, 25 апреля – 150 комплектов для других больниц региона.