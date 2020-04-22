2020-04-22T16:31:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Сколько будут получать врачи Твери, лечащие больных с коронавирусом

Стала известна зарплата медиков, работающих с пациентами коронавирусом
Алина ПЕТРОВА
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Сколько будут получать врачи Твери, работающие с COVID-19 - выясняем.Сколько будут получать врачи Твери, работающие с COVID-19 - выясняем.
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Стало известно, сколько будут получать медики Тверской области, работающие с пациентами с коронавирусом. Так на стимулирующие выплаты врачам направят более 119 млн рублей, об этом сообщили в правительстве региона.

-Речь идёт о медицинских работниках, которые трудятся в сложных условиях борьбы с коронавирусом, - поясняют в пресс-службе правительства Тверской области.

Включая федеральные и региональные надбавки, зарплата реаниматологов составит будет порядка 200 тыс. рублей, врачей других направлений – до 140 тыс. рублей, среднего персонала – не менее 80 тыс. рублей, младшего медицинского персонала - порядка 50 тыс. рублей.

Медицинские специалисты, работающие с провизорными койками, с учётом текущей зарплаты будут получать от 30 до 90 тыс. рублей в зависимости от занимаемой должности. Для врачей скорой помощи зарплата составит не менее 130 тыс. рублей, фельдшеров – порядка 67 тыс. рублей, водителей – до 46 тыс. рублей.

Также планируются надбавки для других медработников, включая врачей и медсестёр, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сотрудников лабораторий, диспетчеров скорой медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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