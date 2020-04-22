2020-04-22T11:43:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения COVID-19 в Тверской области: какие районы лидируют по числу заболевших 22 апреля

Обновлена карта распространения коронавируса в Тверской области
Алина ПЕТРОВА
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Графика: ПТОГрафика: ПТО
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Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки. Так на 22 апреля COVID-19 в Верхневолжье заразились 356 человек.

15 человек выздоровели. Умерших от COVID-19 в Тверской области нет.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Больше всего заболевших в Твери - 112 человек. На втором месте: Конаковский район - 89 заболевших, на третьем месте Кимры - здесь 67 человек.

Далее по списку:

По 11 инфицированных в Старицком и Лихославльский районах.

По 9 инфицированных в Кипрском, Зубовском, Удомельском районах и городских округах.

6 человек больны в Удомельском городском округе.

5 человек больны в Вышневолоцкий районе.

По 4 заражённых в Торжке, Бологовском и Калининском районах.

По трое больных COVID-19 во Ржеве.

По два больных в Весьегонском муниципальном округе, Селижаровском, Жарковском, Спировском, Торжокский, Калязинсеом Максатихинском районах.

По одному больному в Осташковском, Андреапольском, Краснохолмском, Лесном, Рамешковском.

ИСТОЧНИК KP.RU

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