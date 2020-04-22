Карта распространения COVID-19 в Тверской области: какие районы лидируют по числу заболевших 22 апреля
Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки. Так на 22 апреля COVID-19 в Верхневолжье заразились 356 человек.
15 человек выздоровели. Умерших от COVID-19 в Тверской области нет.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Больше всего заболевших в Твери - 112 человек. На втором месте: Конаковский район - 89 заболевших, на третьем месте Кимры - здесь 67 человек.
Далее по списку:
По 11 инфицированных в Старицком и Лихославльский районах.
По 9 инфицированных в Кипрском, Зубовском, Удомельском районах и городских округах.
6 человек больны в Удомельском городском округе.
5 человек больны в Вышневолоцкий районе.
По 4 заражённых в Торжке, Бологовском и Калининском районах.
По трое больных COVID-19 во Ржеве.
По два больных в Весьегонском муниципальном округе, Селижаровском, Жарковском, Спировском, Торжокский, Калязинсеом Максатихинском районах.
По одному больному в Осташковском, Андреапольском, Краснохолмском, Лесном, Рамешковском.
ИСТОЧНИК KP.RU
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