Миллиард рублей на борьбу с COVID-19 в Тверской области: губернатор Игорь Руденя пояснил, на что направят средства и усилия в борьбе с коронавирусом

Это заседание областного правительства было самым малолюдным в истории. Присутствовали только заместители председателя правительства и министры, а также пора главврачей больниц Твери. Мы, журналисты, как уже повелось, смотрели трансляцию заседания из дома в онлайн-режиме.

Губернатор Игорь Руденя начал это заседание жестко и конкретно: напомнил всем собравшимся в большом зале областного правительства, что карантиные меры надо строго соблюдать и какой-то бардак не то что неуместен, а вообще исключён.

– Наша работа синхронизирована с задачами, поставленными президентом страны. Создаем в регионе более 1300 коек, на объектах практически круглосуточно работают строители. На обеспеченность учреждений здравоохранения оборудованием, средствами защиты, организацию лабораторных исследований, комплектование медицинских бригад и их материальное стимулирование из федерального и областного бюджета направлено более 1 миллиарда рублей. Практически на все выделенные средства заключены контракты, – сказал Игорь Руденя.

Заместитель председателя правительства региона Иван Егоров доложил, что в тверской городской клинической больнице №6, Калининской ЦРБ, областной клинической больнице разворачиваются почти 1000 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них 590 коек обеспечат кислородом для пациентов, не требующих применения аппаратов искусственной вентиляции легких. А ещё 158 – для больных, которым необходимы аппараты ИВЛ. 165 коек предусмотрено развернуть в городской больнице №1, Нелидовской ЦРБ, Центральной медико-санитарной части №141 ФМБА России в Удомле. В том числе в этих учреждениях создают 92 койки с кислородом, 29 – обеспеченные ИВЛ.

В Конаковской и Зубцовской центральных районных больницах сейчас идёт процесс обустройства 220 коек. 112 из них будут обеспечены кислородом. 42 оснащены аппаратами ИВЛ.

Как сообщил губернатору Иван Егоров, сегодня ведётся работа по созданию госпитальных боксов для инфицированных практически во всех муниципалитетах. Даже там, где не выявлено.

Идут ремонтные работы для подготовки помещений и оснащения коек для больных коронавирусом в городских больницах №6, №1 и областной клинической больнице.

К 28 апреля планируется завершить ремонт в Зубцовской и Конаковской ЦРБ.

Дополнительные работы также запланированы в тверском родильном доме №2. Заключены контракты на поставку более 760 единиц оборудования. Это 168 аппаратов ИВЛ, а также увлажнители, прикроватные мониторы, аспираторы, шприцевые насосы. В учреждения здравоохранения поставлено более 334 тыс. медицинских масок, порядка 30 тыс. пар перчаток, 10 тыс. респираторов, свыше 5300 защитных костюмов, дезинфицирующие средства и защитные экраны.

В Тверской области разработаны алгоритмы маршрутизации пациентов с внебольничной пневмонией, беременных, рожениц, новорожденных, детей и других категорий граждан с пневмонией. Ведется мониторинг обеспеченности лекарствами, наличия запасов на уполномоченном фармацевтическим складе. Сейчас в списке лекарств, закупаемых для лечения зараженных коронавирусом – 25 наименований.

Загружены пять лабораторий Верхневолжья, где проводятся исследования на коронавирус. Всего на коронавирусную инфекцию в регионе обследовано свыше 16600 человек, за последние сутки – 1400.

Губернатор дал слово присутствовавшим на заседании руководителям больниц Твери. Главврач ОКБ Сергей Козлов попросил увеличить запас индивидуальных средств защиты. Глава региона поручил решить этот вопрос.

Также в ходе заседания глава региона дал поручение сформировать дополнительный комплекс мер поддержки для бизнеса, пострадавшего от коронавируса.

КСТАТИ

В Тверской области врачи и медработники, которые работают в инфекционных госпиталях и ведут борьбу с коронавирусной инфекцией, будут проживать в гостиницах. Для заселения тверских медиков готовы три гостиницы. Отель «Селигер» выделен для сотрудников Областной клинической больницы, пансионат «Бобачёвская роща» - для 6-ой городской больницы и «Тверь парк отель» - для городской больницы №1.