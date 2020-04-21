2020-04-21T12:45:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения COVID-19 в Тверской области: какие районы лидируют по числу заболевших 21 апреля

Обновлена карта распространения коронавируса в Тверской области
Алина ПЕТРОВА
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Графика: ПТОГрафика: ПТО
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Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки. Так на 21 апреля COVID-19 в Верхневолжье заразились 329 человек.

Больше всего заболевших в Твери - 96 человек(+ 4 инфицированных за сутки), на втором месте: Конаковский район - 83 человека (+12 новых случаев за сутки), на третьем: Кимры- 67 человек.

Есть районы, в которых нет ни одного инфицированного- например, Оленинский, Нелидовский, Западнодвинский, Бельский и некоторые другие. (см. карту)

На электронной карте видно, что распространение заболевания идёт от областного центра к окраинам региона.

Скачек числа заболевших в Конаковском районе вполне прогнозируем и может быть объяснён близостью к столичному региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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