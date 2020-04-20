2020-04-20T15:15:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Твери на 20 апреля 2020 года составило 296 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Твери на 20 апреля 2020 года
Александр ЖМУЛИН
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Коронавирус в тверском регионе не отступаетКоронавирус в тверском регионе не отступаетФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Всего в Тверской области на утро 20 апреля подтверждено 296 случаев заболевания Covid-19. За последние сутки зафиксировано 26 новых фактов заражения коронавирусом.

При этом, как сообщает оперштаб, 13 человек из заразившихся уже поправились. Они выписаны из больницы и отправились домой.

Для лечения изолированы 283 человек. Они находятся под постоянным наблюдением медиков.

На случай роста числа заболевших в регионе наращивают коечный фонд медучреждений.

До 30 апреля продлен ряд ограничительных мер.

Добавим, что в регионе на коронавирус обследовано 15237 человек.

Напомним, с 17 марта в Тверской области действует режим повышенной готовности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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