Число заболевших коронавирусом в Твери на 20 апреля 2020 года составило 296 человек

Всего в Тверской области на утро 20 апреля подтверждено 296 случаев заболевания Covid-19. За последние сутки зафиксировано 26 новых фактов заражения коронавирусом.

При этом, как сообщает оперштаб, 13 человек из заразившихся уже поправились. Они выписаны из больницы и отправились домой.

Для лечения изолированы 283 человек. Они находятся под постоянным наблюдением медиков.

На случай роста числа заболевших в регионе наращивают коечный фонд медучреждений.

До 30 апреля продлен ряд ограничительных мер.

Добавим, что в регионе на коронавирус обследовано 15237 человек.

Напомним, с 17 марта в Тверской области действует режим повышенной готовности.