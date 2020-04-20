Число заболевших коронавирусом в Твери на 20 апреля 2020 года составило 296 человек
Всего в Тверской области на утро 20 апреля подтверждено 296 случаев заболевания Covid-19. За последние сутки зафиксировано 26 новых фактов заражения коронавирусом.
При этом, как сообщает оперштаб, 13 человек из заразившихся уже поправились. Они выписаны из больницы и отправились домой.
Для лечения изолированы 283 человек. Они находятся под постоянным наблюдением медиков.
На случай роста числа заболевших в регионе наращивают коечный фонд медучреждений.
До 30 апреля продлен ряд ограничительных мер.
Добавим, что в регионе на коронавирус обследовано 15237 человек.
Напомним, с 17 марта в Тверской области действует режим повышенной готовности.
ИСТОЧНИК KP.RU
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