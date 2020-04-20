2020-04-20T01:07:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Твери, последние новости на 20 апреля 2020 года: новые муниципалитеты с инфицированными и рост количества обследованных

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Твери на 20 апреля - вся самая актуальная информация на эту минуту - в нашем материале
Александр ЖМУЛИН
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В регионе продолжает расти количество зараженных коронавирусом.В регионе продолжает расти количество зараженных коронавирусом.Фото: Андрей АБРАМОВ
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На утро 20 апреля в Тверской области официально подтверждено 270 случаев заболевания COVID-2019. 12 человек выздоровели.

В регионе за предыдущие сутки зафиксировано 33 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил региональный оперштаб.

258 инфицированных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков.

По данным, отраженным на карте распространения коронавируса в регионе, случаи заражения COVID-19 зафиксированы в 24 городах, районах и округах Тверской области.

За последние сутки больше всего новых случаев заболевания коронавирусом было подтверждено в Конаковском районе - плюс 14. Теперь там 63 инфицированных. В Твери количество зараженных увеличилось на 7 человек и равно 88. На третьем месте Кимры с 45 выявленными случаями.

Расширилась география заражений коронавирусом в регионе. За предыдущие сутки первые заболевшие появились ещё в трёх муниципалитетах: в Жарковском районе (сразу два), а также Андреапольском муниципальном округе и Осташковском городском округе (по одному случаю).

В Тверской области усилена работа лабораторий. Растёт количество обследованных.

Всего на сегодняшний день проверено уже 14570 человек.

Губернатор Игорь Руденя подписал постановление о продлении действия ряда ограничительных мер в регионе до 30 апреля.

Напомним, с 17 марта на территории региона введён режим повышенной готовности. Однако, жестких карантинных мер в связи с распространением COVID-2019 в Тверской области нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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