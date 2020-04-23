Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 23 апреля 2020 года: 27 новых случаев за сутки

В Тверской области число заболевших коронавирусом по данным на утро 23 апреля 2020 года составило 383 человек, это плюс 27 случаев заражения за сутки. Об этом сообщает региональный оперштаб.

15 человек выздоровели и выписаны из больницы. Остальные заражённые находится под постоянным наблюдением медиков или получают необходимое лечение.

- Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявленияпроявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с теми, у кого подтвержден коронавирус, - поясняют в региональном оперштабе.

В настоявшее время исследования проводят 5 лабораторий: Центр гигиены и эпидемиологии Управления Роспотребнадзора по Тверской области, Центр специализированных видов помощи им. В.П. Аваева, Тверская станция переливания крови, лаборатория Тверского медуниверситета, медсанчасть №141 ФМБА в Удомле. Самостоятельно сдать анализ бесплатно - нельзя, только по назначению врача.

В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Однако, жители не особо стрематься соблюдать меры самоизоляции - маски носят далеко не все, днём на улицах много народа, о чем свидетельствуют замеры сервиса Яндекс.