2020-04-22T10:45:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 22 апреля 2020 года: 27 новых случаев за сутки

Количество зараженных в Тверской области увеличилось до 356 человек
Алина ПЕТРОВА
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Не все жители Твери соблюдают режим самоизоляции, несмотря на рост числа заболевших.Не все жители Твери соблюдают режим самоизоляции, несмотря на рост числа заболевших.
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В Тверской области число заболевших по данным на утро 22 апреля 2020 года составило 356 человек, это плюс 27 cЛучано заражения за сутки. Об этом сообщает региональный оперштаб.

15 человек выздоровели и выписаны из больниц, остальные - изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков или получают необходимое лечение. За минувшие сутки анализы на коронавирус сдали 1400 человек.

Напомним, первый случай заражения коронавирусом выявлен в регионе 17 марта. С этого же дня в Тверской области введён режим повышенной готовности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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