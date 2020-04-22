2020-04-21T23:20:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Твери, последние новости на 22 апреля 2020 года: гостиницы для медиков и планы возобновления работы МФЦ и ветклиник

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Твери на 22 апреля - вся самая актуальная информация на эту минуту - в нашем материале
Алина ПЕТРОВА
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Возможно, в скором времени МФЦ в Тверской области возобновят работу.Возможно, в скором времени МФЦ в Тверской области возобновят работу.
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На утро 22 апреля в Тверской области официально зарегистрировано 329 больных с диагнозом коронавирус.

Накануне в Верхневолжье подтверждено 33 новых случая коронавируса.

15 заражённых выздоровели и выписаны, остальные - на лечении. Умерших нет. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Согласно региональной карте коронавируса, которая обновляется ежедневно, больше всего заболевших в Твери - 96 человек(+ 4 инфицированных за сутки), на втором месте: Конаковский район - 83 человека (+12 новых случаев за сутки), на третьем: Кимры- 67 человек.

Есть районы, в которых нет ни одного инфицированного, например: Оленинский, Нелидовский, Западнодвинский, Бельский и некоторые другие.

Для лечения больных коронавирусом в больницах региона появится ещё 1380 коек.

Почти 1000 коек разворачивается в городской клинической больнице №6, Калининской ЦРБ, областной клинической больнице. Из них 590 – обеспеченные кислородом для пациентов, 158 – с аппаратами ИВЛ.

Еще 165 коек планируют развернуть в городской больнице №1, Нелидовской ЦРБ, Центральной медико-санитарной части №141 ФМБА России в Удомле. В том числе: 92 койки - с кислородом, 29 – обеспеченные ИВЛ.

В Конаковской и Зубцовской центральных районных больницах разворачивают 220 коек: 112 - обеспеченных кислородом, 42 – для пациентов на ИВЛ.

Стало известно, где будут проживать медицинские работники Твери, работающие в инфекционных госпиталях с пациентами с COVID-19.

Они будут жить в гостиницах и пансионатах, чтобы обезопасить их семьи. Такое решение было озвучено она заседании областного правительства 21 апреля.

Медиков поселят в три гостиницы – отель «Селигер» отдан для медперсонала Областной клинической больницы, пансионат «Бобачёвская роща» - 6-ой горбольницы и «Тверь парк отель» - для медиков городской больницы №1.

Напомним, режим повышенной готовности действует в регионе с 17 марта. Жёсткого карантина нет. Ряд предприятий продолжает свою работу. Власти региона рассматривают возможность возобновления работы МФЦ, химчисток, ветеринарных клиник и ряда других организаций. Однако, пока окончательного решения по этому вопросу нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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